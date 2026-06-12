Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το... δίπλωμα: «Ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, υποστηρίζοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα κριθεί μόνο από την οικονομία αλλά και από την ποιότητα της δημοκρατίας. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του πρότασης, από την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος έως τη δωρεάν μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων.

«Δεν έχω παραβιάσει κανέναν κανόνα της δημοκρατίας»

Απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θεωρεί πως έχει χάσει το πολιτικό του δικαίωμα να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει:Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος. Ως προς την εντιμότητα είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα - μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό

«Το δίπλωμα στο παίρνουν όταν έχεις παραβιάσει τους κανόνες. Εγώ δεν έχω παραβιάσει κανέναν κανόνα της δημοκρατίας», απάντησε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας σε υψηλούς τόνους ότι «ο κ. Μητσοτάκης ούτε πατίνι δεν θα έπρεπε να οδηγεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι η στάση του πρωθυπουργού απέναντί του αποκαλύπτει πολιτική αλαζονεία. «Είμαι πολύ ευτυχής που ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονεία, στην πολιτική το μεγαλύτερο λάθος είναι να υποτιμά τους πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι παθών», σημείωσε.

Παράλληλα, σχολίασε με δηκτικό τρόπο το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας, λέγοντας πως «ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το είχε μηδενίσει».



«Δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και η δημοκρατία»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η οικονομία παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις.

«Η οικονομία είναι ο ρυθμιστής. It's the economy, stupid», είπε, για να προσθέσει ωστόσο ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

«Για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα, αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε ακόμη και πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης», υποστήριξε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας. «Αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερότητα. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, είναι στασιμότητα. Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα», ανέφερε.

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε και στη δική του πολιτική διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι οι εμπειρίες των τελευταίων ετών τον έχουν μεταβάλει ως πολιτικό πρόσωπο.

«Κάθε άνθρωπος προχωρώντας αλλάζει. Όλοι αλλάζουμε. Αλλά ταυτόχρονα όλοι μένουμε ίδιοι. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε», είπε.

Όπως ανέφερε, οι επιτυχίες αλλά και οι ήττες τού προσέφεραν πολύτιμη γνώση. «Αν μπορούσα σε μια φράση να το περιγράψω, ήξερα τι θέλω να κάνω αλλά δεν ήξερα πώς γίνεται. Τώρα ξέρω τι θέλω να κάνω και ξέρω και πώς να το κάνω».

Οι πέντε βασικές προτεραιότητες

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής:

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, με πρόταση για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία – όπως υποστήριξε – θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεσοσταθμική μείωση των τιμών κατά 30%.

Δεύτερος άξονας είναι η στέγη και τα κόκκινα δάνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη δημιουργία δημόσιου φορέα στον οποίο θα μεταφερθούν τα προβληματικά δάνεια, ενώ στις περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής τα ακίνητα θα μπορούν να αξιοποιούνται για κοινωνική κατοικία.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα για όλους τους πολίτες, με εξαίρεση τους τουρίστες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο θα έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου 250 εκατ. ευρώ, αλλά θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στην τόνωση της αγοράς και στην εξοικονόμηση περίπου 80 ευρώ τον μήνα για κάθε νοικοκυριό.

Τέταρτη προτεραιότητα είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «συλλογική αποτυχία» λόγω του ψυχοφθόρου χαρακτήρα τους.

Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των γιατρών, των νοσηλευτών, των δασκάλων και των καθηγητών.

Αναφερόμενος στην οικονομία, υποστήριξε ότι η χώρα δεν αξιοποίησε επαρκώς τους διαθέσιμους πόρους για να μετασχηματίσει το παραγωγικό της μοντέλο.

«Πρέπει να δούμε πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα και πώς θα τη μοιράσουμε πιο δίκαια. Το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνει και χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε.

Η αποχώρηση του 2023 και η επιστροφή

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι μετά τις εκλογικές ήττες του 2023 επέλεξε να αποχωρήσει από την ηγεσία, δίνοντας χώρο σε μια νέα προσπάθεια.

«Παραμέρησα το 2023 για να έρθει κάποιος και να κάνει τα πράγματα καλύτερα, αλλά δεν τα κατάφερε. Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα», είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει επίγνωση τόσο των νικών όσο και των αποτυχιών του. «Έχασα σε δύο εκλογικούς κύκλους διπλές αναμετρήσεις. Είχα κερδίσει σε τέσσερις», ανέφερε.

Ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστήριξε ότι το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης έχει δοκιμαστεί και δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Δοκιμάσαμε το μοντέλο του κ. Μητσοτάκη. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να πιστεύεις ότι με την ίδια μέθοδο θα πετύχεις διαφορετικά αποτελέσματα», είπε.

Και συνέχισε: «Είμαι εδώ για να ξεβολέψω όσους νιώθουν βολεμένοι με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπόσχομαι ότι σε μια μέρα θα αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Αν αλλάξουμε πορεία όμως, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε για αυτή τη χώρα».

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο πρώην πρωθυπουργός απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη, όπως είπε, ενός κενού στον χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

«Αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο κενό στη δημοκρατική αντιπολίτευση που δεν καλύφθηκε για τρία χρόνια, δεν θα ήμουν εδώ», ανέφερε.

Χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρική μεταφορά, σημείωσε ότι «είναι σαν να λέμε ότι παίξαμε καλά, αποδώσαν οι ποδοσφαιριστές αλλά φάγαμε τέσσερα γκολ», ενώ υποστήριξε ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν μεταβληθεί.

«Είναι προφανές ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον κ. Μητσοτάκη. Θα είναι μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση. Το 70% ζητά πολιτική αλλαγή», είπε. Αναφερόμενος στη συγκρότηση του νέου πολιτικού εγχειρήματος, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι στόχος είναι η συμμετοχή προσώπων από την κοινωνία και όχι η αναπαραγωγή ενός κλειστού κομματικού μηχανισμού.

«Το με ποιους θα πάμε είναι απολύτως εμφανές. Με τους πολίτες και με στελέχη που θα βγουν μέσα από την κοινωνία, με καλά βιογραφικά και τεχνοκρατική αρτιότητα», ανέφερε.

«Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχει «νέο έμψυχο δυναμικό» που εισέρχεται στην πολιτική «για να προσφέρει».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, εκτιμώντας ότι τα υπάρχοντα κομματικά σχήματα δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν συνθήκες πολιτικής αλλαγής.

«Έλεγα πάντα ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να ενώσουν δυνάμεις. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που η φθορά τους, όπου αν τις άθροιζες, φθορά με φθορά, πάλι φθορά θα βγάλεις», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωθεί από το 2023 και εκτίμησε ότι η ενότητα των δυνάμεων θα διαμορφωθεί εκ νέου μέσα από την κοινωνία και την εκλογική διαδικασία.

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να χάσει και στην πρώτη», κατέληξε.

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