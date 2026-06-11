Χαρίτσης: Αν δεν υπάρξει πολιτικό σχέδιο που θα δώσει ελπίδα, μπορώ να αποσυρθώ από την πολιτική

Snapshot Ο Αλέξης Χαρίτσης ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς μαζί με 150 στελέχη, διατηρώντας όμως επαφές για κοινοβουλευτική συνεργασία.

Τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός ενωτικού και πλουραλιστικού πόλου της Αριστεράς για να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά στη Νέα Δημοκρατία.

Εκτίμησε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει σημαντική πολιτική παρουσία και εκφράζει δυνάμεις που δεν κατάφεραν άλλα αριστερά κόμματα.

Υπογράμμισε ότι χωρίς ένα σαφές πολιτικό σχέδιο που θα δώσει ελπίδα, είναι διατεθειμένος να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και να παραμείνει ενεργός πολίτης της Αριστεράς.

Εξέφρασε αμφιβολίες για την επιτυχή κοινωνική γείωση και κάλυψη αναγκών της κοινωνίας από τη Νέα Αριστερά, παρά τη συγκροτημένη κοινοβουλευτική παρουσία της. Snapshot powered by AI

Για το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και στην απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς μίλησε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, παραχώρησε συνέντευξη στο ERTnews το βράδυ της Πέμπτης και χαρακτήρισε «δύσκολη» την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί, τονίζοντας ότι παραμένει στο φάσμα των αριστερών ανεξάρτητων βουλευτών, μαζί και με τους υπολοίπους της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι με την πάλαι ποτέ Κοινοβουλευτική του Ομάδα παραμένει σε επαφή για συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Επεσήμανε, επιπλέον ότι δεν αποχώρησε από την Κ.Ο. του κόμματος της Πατησίων ως μονάδα, αλλά μαζί με ακόμα 150 στελέχη αποφάσισαν τη μαζική αποχώρηση και έκανε λόγο μια «συλλογικότητα» που παραμένει «ενεργή» και εκφράζει ένα ρεύμα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες συγκλίσεων και δημιουργίας ενός πόλου από τις δυνάμεις της Αριστεράς, κάτι το οποίο, όπως είπε, τόσο ο ίδιος, όσο και οι υπόλοιποι που αποχώρησαν, το συζητούσαν στους κόλπους της Νέας Αριστεράς εδώ και δύο χρόνια. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν να γίνει μέσα στο εν λόγω κόμμα.

Σχολιάζοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες της δημιουργίας του, εμφανίζει μια πάρα πολύ σημαντική και αξιοσημείωτη παρουσία στα πολιτικά πράγματα, καταφέρνοντας, όπως ανέφερε, να εκφράσει όσα δεν κατάφεραν να εκφράσουν οι άλλες δυνάμεις της Αριστεράς.

Την ίδια ώρα, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μιας ενωτικής και πλουραλιστικής Αριστεράς, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να διαμορφωθεί ένας πόλος που θα μπορέσει πράγματι να αντιταθεί στο κυβερνών κόμμα. «Δεν μπορεί κανείς μόνος του να τα καταφέρει, άρα χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων», σημειώσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτημα για τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς και στο γιατί δεν πέτυχε το εγχείρημα αυτό, ο κ. Χαρίτσης που διετέλεσε και πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι «σωστά προχωρήσαμε σε αυτό το βήμα» (σ.σ. δημιουργίας της Νέας Αριστεράς), σε μια περίοδο «ευτελισμού» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, ωστόσο «εκεί που δεν τα καταφέραμε», όπως ανέφερε «είναι πώς ένας σοβαρός κόσμος, μια συγκροτημένη παρουσία και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό που ονομάζουμε κοινωνική γείωση, δηλαδή να ακουμπήσει στις ανάγκες της κοινωνίας».

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι θεωρεί πως κινείται στο φάσμα της Αριστεράς περισσότερο από ότι στον κεντρώο χώρο, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος και του πολιτικού σχεδίου του κόμματος.

Τέλος, στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος με την ΕΛ.Α.Σ., ο ανεξάρτητος βουλευτής απάντησε ότι προς το παρόν «αγωνιώ για το αν θα μπορεί να υπάρξει αυτή η Συμπαράταξη με πραγματικούς όρους συμπαράταξης». Και τόνισε ότι «είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια».

«Εφόσον υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο που μπορεί να εκφράσει, να δώσει ελπίδα και να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς, είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε. Αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο, πολύ εύκολα μπορούμε να αποσυρθούμε και από την ενεργή πολιτική σκηνή και να παραμείνουμε ενεργοί πολίτες της Αριστεράς», κατέληξε.

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