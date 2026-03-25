Νέα σελίδα στη ΝΕΑΡ: Η προοπτική που βλέπει ο Σακελλαρίδης στην «αριστερή στροφή»

Με τη φράση ότι «στην Αριστερά και στη Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές» ο μέχρι και χθες πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε μέσω επιστολής στα μέλη του ΠΓ της ΝΕΑΡ την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος.

Στην επιστολή του, ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται ανοιχτά στο σύνολο των θεμάτων που έχουν ανακύψει τους τελευταίους μήνες, ξεκαθαρίζοντας επί της ουσίας ότι η πλειοψηφία των στελεχών στα κεντρικά όργανα του κόμματος διαφωνούσαν με την πολιτική γραμμή του ίδιου, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια «πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία».

Η απόφαση του Αλέξη Χαρίτση φέρνει στη θέση του προέδρου τον μέχρι χθες Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό, μετά από παραίτηση προέδρου, χρέη εκτελεί ο Γραμματέας. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ήταν ο κύριος εκφραστής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τελικά την πλειοψηφική γραμμή που δεν επιθυμούσε τη συνεργασία της ΝΕΑΡ με δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το χρονικό της παραίτησης

Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει διαπιστωθεί η διάσταση απόψεων του ίδιου και της πλειοψηφίας του κόμματος σε επίπεδο ΚΕ, η οποία συμφωνούσε με την «αριστερή στροφή» που πρότεινε ο Γραμματέας κ. Σακελλαρίδης. Η απόσταση αυτή επαναβεβαιώθηκε σε ακόμη πιο κεντρικό επίπεδο στο πρόσφατο Συνέδριο της ΝΕΑΡ, τον περασμένο Γενάρη, όπου όμως βρέθηκε η «φόρμουλα» προκειμένου οι θέσεις και των δύο πλευρών να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο της πολιτικής απόφασης και να μην υπάρξει μια «επεισοδιακή» διάσπαση του κόμματος κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του.

Η επόμενη μέρα στη ΝΕΑΡ

Το χάσμα μεταξύ των δύο πολιτικών γραμμών στη ΝΕΑΡ περιγράφεται με ακρίβεια στην επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση. Όπως αναφέρει, «από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά», με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι «όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία».

Η πορεία της ΝΕΑΡ σε μια πιο «αριστερή» κατεύθυνση είναι μια εκτίμηση που προκύπτει από τις θέσεις που έχει εκφράσει η πλευρά Σακελλαρίδη, η οποία δεν απορρίπτει τις συμμαχίες, όμως στοχεύει σε πιο «καθαρόαιμες» εκφάνσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, και πολύ λιγότερο, ή και καθόλου, προς σοσιαλδημοκρατικές επιλογές όπως το ΠΑΣΟΚ, ο νέος φορέας Τσίπρα, ή ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τοποθετείται ήδη στα «δεξιότερα» της ΝΕΑΡ σε κρίσιμα θέματα.

Άλλωστε, ακόμη και η ανακοίνωση του ΠΓ που εξεδόθη μετά την παραίτηση, εκτός των θετικών σχολίων για την πορεία του κ. Χαρίτση στη θέση του προέδρου αφήνει και έμμεσες αιχμές, υπενθυμίζοντας ότι «πριν δύο μήνες η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε ένα συνέδριο, με συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων, όπου κατέληξε ομόφωνα σε μία ενωτική πολιτική απόφαση», την οποία είχε υπερψηφίσει και ο ίδιος.

Το ΠΓ ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι θα παραμείνει σταθερή στην υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, κεντρικό μήνυμα της οποίας ήταν «η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, σε μία περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας.

Καλούμε τα μέλη μας, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα».

Είναι σαφές πάντως ότι η πλευρά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη ευελπιστεί ότι η αριστερή στροφή της ΝΕΑΡ θα μπορέσει να απεγκλωβίσει το κόμμα από το δημοσκοπικό τέλμα, εκφράζοντας ένα μέρος της αποδοκιμασίας προς την κυβέρνηση.

Εξελίξεις στην κεντροαριστερά

Η αλλαγή ηγεσίας στη ΝΕΑΡ, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα μικρότερα κόμματα στο κοινοβούλιο με ιδιαίτερα χαμηλή δημοσκοπική απόδοση, ενδεχομένως να αποτελέσει και θρυαλλίδα εξελίξεων στην κεντροαριστερά.

Άλλωστε, τα όσα συμβαίνουν στη ΝΕΑΡ συμπίπτουν χρονικά με το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Πλέον το κύριο σώμα του κόμματος στρέφεται Αριστερά και μια ενδεχόμενη εκλογική του συνεργασία με δυνάμεις όπως το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, θα μπορούσε να οδηγήσει στην είσοδο του κόμματος στη Βουλή, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να συμβεί με τα σημερινά δεδομένα εάν κατέβαινε αυτόνομα.

Από την άλλη, τόσο ο Αλέξης Χαρίτσης, όσο και άλλα στελέχη του κλίματός του όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης τους εντός του κόμματος, διευκολύνεται η προσέγγισή τους με άλλες δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο υπό διαμόρφωση φορέας του Αλέξη Τσίπρα.

Η παραίτηση Χαρίτση δηλαδή, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κινητήριος μοχλός για κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος παρά τις προαναγγελίες κομμάτων και τις εκκλήσεις για συνεργασίες, παραμένει κατακερματισμένος και στατικός.

