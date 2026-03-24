Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από την προεδρία της Νέας Αριστεράς - Ποιος τον αντικαθιστά

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατέθεσε επιστολή στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Αλέξης Χαρίτσης, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, στο προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια αναλυτική επιστολή στην οποία παραθέτει τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να παραιτηθεί, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, πλέον αποτελεί παρελθόν για την ηγεσία του κόμματος, με τον ίδιο να παραμένει βουλευτής.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ για την προεδρία της ΚΟ, η τελική απόφαση θα ληφθεί τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Τι υποστηρίξει στην επιστολή παραίτησης ο Χαρίτσης

Στην επιστολή, τονίζει ότι ευρύτερα στην Αριστερά, αλλά και εντός της ΝΕΑΡ, «υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά».

Ο ίδιος, όπως εξηγεί, αγωνίζεται για την επικράτηση της δεύτερης πολιτικής, ωστόσο παραδέχεται ότι αυτή «δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία».

«Γιατί τώρα»

Ο κ. Χαρίτσης απαντά από μόνος του στο ερώτημα γιατί αποφάσισε τώρα να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Όπως αναφέρει, επέλεξε αυτόν τον πολιτικό χρόνο «επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο».

Συμπληρώνει όμως ο κ. Χαρίτσης: «Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος. Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν».

Ολόκληρη η επιστολή του Αλέξη Χαρίτση στα μέλη του ΠΓ της ΝΕΑΡ

«Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει.

Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Αριστερά μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια.

Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός.

Για να ανοίξουμε έτσι τον δρόμο που αξίζει στους ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι θα σημαίνει «τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα.

Από την αρχή πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά άξιζε και αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας.

Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρος σε αυτό.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και είναι μια τοποθέτηση που έχει δώσει δύναμη στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για να δίνει κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην καθεστωτική αλαζονεία της Δεξιάς.

Δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη.

Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία.

Πρέπει να προχωρήσουμε.

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να παραιτηθώ.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» απαντώ ότι επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι.

Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.

Γιατί αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι οι θέσεις ή οι ρόλοι αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολύτιμη αυτή πορεία, ο αγώνας συνεχίζεται».

Τι οδήγησε στην παραίτηση

Η απόφαση του Αλέξη Χαρίτση δεν αποτελεί «έκπληξη», καθώς εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει διαπιστωθεί η διάσταση απόψεων του ίδιου και της πλειοψηφίας του κόμματος σε επίπεδο ΚΕ, η οποία συμφωνούσε με την «αριστερή στροφή» που πρότεινε ο Γραμματέας κ. Σακελλαρίδης.

Η απόσταση αυτή επαναβεβαιώθηκε σε ακόμη πιο κεντρικό επίπεδο στο πρόσφατο Συνέδριο της ΝΕΑΡ, τον περασμένο Γενάρη, όπου όμως βρέθηκε η «φόρμουλα» προκειμένου οι θέσεις και των δύο πλευρών να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο της πολιτικής απόφασης και να μην υπάρξει μια «επεισοδιακή» διάσπαση του κόμματος κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του.

Οι πληροφορίες που θέλουν τον Αλέξη Χαρίτση να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τη λεωφόρο Αμαλίας διερευνώντας το ενδεχόμενο ένταξης στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει «κλείσει» και αρκετοί θεωρούν ότι ο νέος φορέας όταν δημιουργηθεί θα προσελκύσει και στελέχη της ΝΕΑΡ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Πρωτοφανής η ανάπτυξη της Ελλάδας εκτός των συνόρων της

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

19:28LIFESTYLE

Τι κρύβεται πίσω από τις ακραίες αλλαγές στην εμφάνιση της Denise Richards

19:26LIFESTYLE

OPEN: Τέλος η εκπομπή Γκουντάρα και Κάκκαβα – Το παρασκήνιο της απόφασης

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Όταν μου είπε ο Αταμάν πως είμαι στην πεντάδα, σκέφτηκα πως είναι τρελός»

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης είχε επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεϊχη Αλ Θάνι

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Λάουρα Κοβέσι: Το πολιτικό σύστημα εμπόδιο στην καταπολέμηση της διαφθοράς - Τι είπε για τα Τέμπη

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Φρανσίσκο – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ο Σακελλαρίδης, μετά την παραίτηση Χαρίτση

18:54ΕΘΝΙΚΑ

Ο Μελέτης Μελετόπουλος αποδομεί τον «μύθο» του Ναυαρίνου: «Η Ελλάδα απελευθερώθηκε γιατί άντεξαν οι επαναστάτες, όχι χάρη στις ξένες δυνάμεις»

18:53LIFESTYLE

Ξεσπά ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα για την υπόθεση ΕΦΚΑ: «Από χθες διαπομπεύεται»

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτερος αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πυρηνικών όπλων

18:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατί στέλνουν την «ελίτ των ελίτ» στον Περσικό - Το σχέδιο Τραμπ για την χερσαία εισβολή - Ποιες δυνάμεις θα είναι αυτές που θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν αν δοθεί το «πράσινο φώς»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για δωρεάν αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους: Έχουν εξυπηρετηθεί 294.648 αιτήματα μέσα σε λίγους μήνες

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ο Χαρίτσης – Τον αντικαθιστά ο Σακελλαρίδης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τη στιγμή της κατάθεσης στεφάνων ακούστηκε ο ύμνος της χούντας

18:14WHAT THE FACT

Η σκορδαλιά αλλιώς: Η συνταγή για τη gourmet εκδοχή του παραδοσιακού ελληνικού dip

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που ισραηλινές δυνάμεις ανατινάζουν τον μιναρέ τζαμιού

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

18:53LIFESTYLE

Ξεσπά ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα για την υπόθεση ΕΦΚΑ: «Από χθες διαπομπεύεται»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ο Σακελλαρίδης, μετά την παραίτηση Χαρίτση

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από τις απάτες των 22 συλληφθέντων εις βάρος του ΕΦΚΑ - 'Ελαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

18:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατί στέλνουν την «ελίτ των ελίτ» στον Περσικό - Το σχέδιο Τραμπ για την χερσαία εισβολή - Ποιες δυνάμεις θα είναι αυτές που θα αναλάβουν να το υλοποιήσουν αν δοθεί το «πράσινο φώς»

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη - Πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος έδωσε το Ευαγγέλιο του 1745 στον Γιώργο Τσαγκαράκη - Το προφίλ του 70χρονου Π.Μ.

16:52ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας πιέζει τον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τη στιγμή της κατάθεσης στεφάνων ακούστηκε ο ύμνος της χούντας

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Λάουρα Κοβέσι: Το πολιτικό σύστημα εμπόδιο στην καταπολέμηση της διαφθοράς - Τι είπε για τα Τέμπη

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ