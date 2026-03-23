Εβδομάδα εξελίξεων στην Κεντροαριστερά: Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν μετατρέψει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε ορόσημο για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πυκνές πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς θα απασχολήσουν έντονα την επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, καθώς την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το Σάββατο, ακολουθούν αύριο η πιθανή παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της ΝΕΑΡ, αλλά και το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία του είναι μεγάλη για το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς η κατάληξή του θα επηρεάσει βαθιά τις στρατηγικές συνεργασιών των κομμάτων, αλλά και θα καθορίσει το αν θα σχηματιστούν νέοι φορείς στον ευρύτερο χώρου.

Σε θέσεις μάχης στο ΠΑΣΟΚ

Η σύγκρουση των κεντρικών στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενόψει του Συνεδρίου που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, φαίνεται πως θα κλιμακωθεί και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσει τέλος στην εσωστρέφεια. Με πρωτοβουλίες όπως η ανάδειξη του θέματος των υποκλοπών, το κάλεσμα σε θύματά τους να κινηθούν νομικά, αλλά και με συνεχείς παρεμβάσεις για επίκαιρα θέματα, ο πρόεδρος του κόμματος επιχειρεί να απομακρύνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το Συνέδριο.

Πάντως, παρά την εσωτερική γκρίνια που έχει δημιουργηθεί από αρκετά στελέχη, το επίδικο του Συνεδρίου δε θα είναι άλλο από αυτό των συνεργασιών. Ο Χάρης Δούκας, παρά τις διαβεβαιώσεις των προεδρικών ότι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ έχει απορριφθεί, θα επιμένει στο να υπάρξει σαφής και ρητή αναφορά στην πολιτική απόφαση, κάτι το οποίο δε θα δεχτεί η πλευρά των προεδρικών.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να «σαρώσουν» τα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου εκεί θα γίνει σαφές και το πόσο θέλουν να ανεβάσουν τους τόνους ή να παραμείνουν στο αφήγημα της ενωτικής προσπάθειας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πιθανό.

Το ΠΑΣΟΚ «βράζει» για τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις με αποτέλεσμα οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις καταλήγουν σε ρήξεις.

Άλλωστε, μια τέτοια ρήξη υπήρχε και μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η οποία εκφράστηκε τελικά με τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλο, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «παραδειγματική», ιδιαίτερα προς στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας.

Αλλάζει ηγεσία η ΝΕΑΡ

Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραιτηθεί από την προεδρία της ΝΕΑΡ, χωρίς όμως να αφήνει την έδρα του.

Ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ και εβδομάδες επεξεργάζεται τον τρόπο που θα γίνει η παραίτηση ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του κόμματος. Ωστόσο, μετά το τελευταίο συνέδριο και τη διάσταση απόψεων που παρατηρήθηκε σε επίπεδο στρατηγικής, καθώς και λόγω της διαπίστωσης ότι η πλειοψηφία του κόμματος εκφραζόταν από τη γραμμή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.

Πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τη λεωφόρο Αμαλίας διερευνώντας το ενδεχόμενο ένταξης στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή στην ηγεσία και η «αριστερή» στροφή της ΝΕΑΡ που διαφαίνεται, αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση του κόμματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τα κόμματα που βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτόνησε 73χρονος στις Πετριές Ευβοίας - Βρέθηκε απαγχονισμένος σπίτι του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα εξελίξεων στην Κεντροαριστερά: Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, αλλάζει ηγεσία η ΝΕΑΡ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

VinFast: Πουλά ελάχιστα αυτοκίνητα αλλά επενδύει σε εργοστάσια

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέο απειλητικό μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν: «Ειρήνη δια της ισχύος»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (23/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25η Μαρτίου: «Αλμυρός» ο μπακαλιάρος - Φτάνει έως και τα 27 ευρώ το κιλό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν διπλασίασε το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη: Οι 36 κατηγορούμενοι, η ιστορική διαδικασία και πώς φτάσαμε εδώ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (23/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό το βάρος της επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου

07:10ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Εβδομάδα των Παθών, τα δύο πράγματα που δεν θέλει να ακούει ο Μητσοτάκης, το comeback της Τζάκρη, η κατάθεση «φωτιά» από Βάρρα και μια ακόμα δικογραφία ανοίγει

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Live blog: Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του - Την Τρίτη η απολογία του γκαλερίστα

06:50LIFESTYLE

Εγκυμοσύνες, νέοι έρωτες και καθηλωτικές εξελίξεις – Τι θα δούμε σε 10 σειρές

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αντίστροφη μέτρηση για το «τελεσίγραφο Τραμπ» στο Ιράν – Το Ισραήλ ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας» επίθεση στην Τεχεράνη

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν διπλασίασε το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του - Την Τρίτη η απολογία του γκαλερίστα

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για έναν ακόμα τελικό σε μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

03:06ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ