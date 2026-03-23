Εβδομάδα εξελίξεων στην Κεντροαριστερά: Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ

Οι πυκνές πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς θα απασχολήσουν έντονα την επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, καθώς την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το Σάββατο, ακολουθούν αύριο η πιθανή παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της ΝΕΑΡ, αλλά και το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.



Ιδιαίτερα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία του είναι μεγάλη για το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς η κατάληξή του θα επηρεάσει βαθιά τις στρατηγικές συνεργασιών των κομμάτων, αλλά και θα καθορίσει το αν θα σχηματιστούν νέοι φορείς στον ευρύτερο χώρου.

Σε θέσεις μάχης στο ΠΑΣΟΚ

Η σύγκρουση των κεντρικών στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενόψει του Συνεδρίου που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, φαίνεται πως θα κλιμακωθεί και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσει τέλος στην εσωστρέφεια. Με πρωτοβουλίες όπως η ανάδειξη του θέματος των υποκλοπών, το κάλεσμα σε θύματά τους να κινηθούν νομικά, αλλά και με συνεχείς παρεμβάσεις για επίκαιρα θέματα, ο πρόεδρος του κόμματος επιχειρεί να απομακρύνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το Συνέδριο.



Πάντως, παρά την εσωτερική γκρίνια που έχει δημιουργηθεί από αρκετά στελέχη, το επίδικο του Συνεδρίου δε θα είναι άλλο από αυτό των συνεργασιών. Ο Χάρης Δούκας, παρά τις διαβεβαιώσεις των προεδρικών ότι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ έχει απορριφθεί, θα επιμένει στο να υπάρξει σαφής και ρητή αναφορά στην πολιτική απόφαση, κάτι το οποίο δε θα δεχτεί η πλευρά των προεδρικών.



Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να «σαρώσουν» τα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου εκεί θα γίνει σαφές και το πόσο θέλουν να ανεβάσουν τους τόνους ή να παραμείνουν στο αφήγημα της ενωτικής προσπάθειας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πιθανό.



Το ΠΑΣΟΚ «βράζει» για τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις με αποτέλεσμα οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις καταλήγουν σε ρήξεις.



Άλλωστε, μια τέτοια ρήξη υπήρχε και μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η οποία εκφράστηκε τελικά με τη διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλο, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «παραδειγματική», ιδιαίτερα προς στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας.

Αλλάζει ηγεσία η ΝΕΑΡ

Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραιτηθεί από την προεδρία της ΝΕΑΡ, χωρίς όμως να αφήνει την έδρα του.



Ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ και εβδομάδες επεξεργάζεται τον τρόπο που θα γίνει η παραίτηση ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του κόμματος. Ωστόσο, μετά το τελευταίο συνέδριο και τη διάσταση απόψεων που παρατηρήθηκε σε επίπεδο στρατηγικής, καθώς και λόγω της διαπίστωσης ότι η πλειοψηφία του κόμματος εκφραζόταν από τη γραμμή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.



Πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τη λεωφόρο Αμαλίας διερευνώντας το ενδεχόμενο ένταξης στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή στην ηγεσία και η «αριστερή» στροφή της ΝΕΑΡ που διαφαίνεται, αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση του κόμματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείποντας κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τα κόμματα που βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου.

