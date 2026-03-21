Το «όχι» Φάμελλου στον Ανδρουλάκη - Δεν θα πάει στο τραπέζι συζήτησης για τους Θεσμούς στο Συνέδριο

Με δεδομένη την άρνηση του Σωκράτη Φάμελλου και τις αναμενόμενες αλλαγές στην ηγεσία της ΝΕΑΡ, η συζήτηση φαίνεται ότι θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία άλλων πολιτικών δυνάμεων πλην του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι δε θα ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ σχετικά με τους Θεσμούς και το Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου.

Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί εθιμοτυπικά στην έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά δε θα λάβει μέρος στη συγκεκριμένη συζήτηση.

«Έλαβα χθες πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή μου σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου. Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος.

Η επιστολή Ανδρουλάκη

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέστειλε πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να λάβουν μέρος σε συζήτηση με θέμα το Σύνταγμα και τη θωράκιση των θεσμών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Στην επιστολή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει:

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει προηγηθεί η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του προέδρου της ΝΕΑΡ και η αντικατάστασή του από τον νυν Γραμματέα, Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Με δεδομένη και την πολιτική στάση που έχει εκφράσει ο κ. Σακελλαρίδης σχετικά με συνεργασία με πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις, παραμένει αμφίβολο το αν θα επιλέξει να παρεβρεθεί στη συζήτηση, ενώ η άρνηση του Σωκράτη Φάμελλου κάνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ακόμη πιο δύσκολο.

