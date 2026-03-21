Έριξε τη «βόμβα» ο Πολάκης - Καταθέτει ξεχωριστό κείμενο στην ΚΕ - Ζητάει σαφές χρονοδιάγραμμα

Στο κείμενο χαρακτηρίζεται «καταστροφική» η πολιτική συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 έως το 2023 και προειδοποιεί για επανάληψη του ίδιου λάθους

  • Ο Παύλος Πολάκης και 34 στελέχη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν κείμενο που ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα δύο μηνών για ευρύτερες προοδευτικές συνεργασίες.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει γραπτή πρόσκληση προς ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑΡ., ΜέΡΑ25, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλους, με στόχο την εκλογική διακήρυξη και κοινή επιτροπή μέσα σε δύο μήνες.
  • Το κείμενο ζητά δέσμευση για βασικούς προοδευτικούς άξονες πολιτικής και καθορισμένες διαδικασίες για το κυβερνητικό πρόγραμμα και τη στελέχωση της εκλογικής συμμαχίας.
  • Τονίζεται ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε δημόσιες θέσεις μη συλλογικά εγκεκριμένες και απορρίπτονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης του κόμματος.
Η «βόμβα» που όλοι περίμεναν στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε λίγη ώρα μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στην κρίσιμη συνεδρίασή της.

Ο Παύλος Πολάκης, μαζί με άλλα 34 στελέχη της ΚΕ κατέθεσαν κείμενο θέσεων το οποίο πιθανότατα θα τεθεί προς ψήφιση μέσα στην ημέρα, με το οποίο καταφέρεται με βαριές εκφράσεις κατά στελεχών του κόμματος και ζητά να ληφθεί πρωτοβουλία για ευρύτερες συνεργασίες με τον χώρο της Κεντροαριστεράς με σαφές χρονοδιάγραμμα 2 μηνών.

Στο κείμενο Πολάκη, χαρακτηρίζεται «καταστροφική» η πολιτική συνεργασιών που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 έως το 2023, προειδοποιώντας ότι «σήμερα, είμαστε κοντά στο να κάνουμε το ίδιο λάθος δεύτερη φορά».
Η πρόταση των 35 στελεχών προβλέπει τη γραπτή ξεκάθαρη πρόσκληση προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβάνοντας τους εξής σχηματισμούς και πρόσωπα: ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑΡ., ΜέΡΑ25, ΚΚΕ, Αλ. Τσίπρα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΚΟΣΜΟΣ, Κατσέλη.

«Η πρόσκληση θα πρέπει να είναι σαφής και να περιγράφει με αυστηρό χρονοδιάγραμμα όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την δημιουργία της εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας», αναφέρει το κείμενο.

«Απώτερος στόχος να καταλήξουμε εντός δυο μηνών συνολικά, στη εκλογική διακήρυξη της συμμαχίας στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων που επιθυμούν και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:

α. τη δέσμευση όλων όσων επιθυμούν εκλογική συνεργασία

β. τις βασικές προτεραιότητες/στόχους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης , που κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν τους ήδη διακηρυγμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ 10+1 άξονες πολιτικής συνεργασίας (Τράπεζες με δημόσιο έλεγχο μιας τουλάχιστον συστημικής Τράπεζας, Δημόσιος έλεγχος σε Ενέργεια & Ύδρευση, Αξιοπρεπείς Μισθοί - Συλλογικές Συμβάσεις, Στήριξη των συνταξιούχων, Φιλολαϊκή λύση για το ιδιωτικό χρέος, Μέτρα για την στεγαστική κρίση, Δραστική μείωση έμμεσων φόρων, Γενναία χρηματοδότηση Παιδείας και Υγείας, Τομές στην απόδοση Δικαιοσύνης, Συνταγματική Αναθεώρηση συν μια ισχυρή, ανεξάρτητη & πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική).

γ. τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες το εκλογικό σχήμα θα καταλήξει στη στελέχωση της κοινής εκλογικής επιτροπής και στο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα απευθυνθεί στην κοινωνία, με το αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα».

«Απέναντι» σε σενάρια διάλυσης

Στο κείμενο τονίζεται ότι «όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην συλλογική ηγεσία του κόμματος (βουλευτές, μέλη Π.Γ., μέλη Κ.Ε., Γραφείο Τύπου), καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για όσους/ες εκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί».

Μάλιστα, επαναφέρει τη φράση για τα τιμάρια, την οποία λίγο νωρίτερα είχε καταδικάσει ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφέροντας και καταλήγοντας:

«Η Κ.Ε. του κόμματος θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα. Για να αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση: ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια».

