«Η χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, έχει ανάγκη από προοδευτική κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη προοδευτικής κυβέρνησης και όχι απλώς προοδευτικής αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρά μόνο με όσους θέλουν και μπορούν.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαιρετήσει εθιμοτυπικά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα συμμετάσχει σε διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου, επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας και δημιουργίας ισχυρού προοδευτικού πόλου.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε αυστηρά για την εσωστρέφεια, δηλώνοντας ότι δεν θα την επιτρέψει και καλώντας σε υπευθυνότητα και ενότητα.
  • Καταδίκασε τη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για εμπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς συγκρούσεις, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε την κυβέρνηση για στήριξη καρτέλ στην ενεργειακή αγορά και πρότεινε μέτρα όπως μείωση φόρων στα καύσιμα, αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, και πλαφόν σε κέρδη και διύλιση.
Μια πολύ αναλυτική αναφορά στα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση της προοδευτικής παράταξης έκανε κατά την ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε συγκεκριμένα τόσο για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας με όσα είπε τη διάθεση της ηγεσίας να ρίξει τους τόνους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί εθιμοτυπικά στην έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ίδιος δε θα ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση για συζήτηση με τον Ανδρουλάκη στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς.

Είπε συγκεκριμένα για το ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ενόψει Συνεδρίου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του, και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος. Έλαβα χθες πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή μου σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου. Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου».

Για τη ΝΕΑΡ ο κ. Φάμελλος σημείωσε: «Η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δε συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική».

«Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θέλει και μπορεί. Δεν θα κάνουμε τα λάθη των άλλων κομμάτων», τόνισε ο κ. Φάμελλος και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ζητήματα των συνεργασιών, κάνοντας λόγο για μόνιμη συνομιλία και κοινές πρωτοβουλίες με το ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ και τη Λούκα Κατσέλη. Αναφέρθηκε επίσης ξεχωριστά στην επιστολή του Νίκου Κοτζιά προς τον ίδιο, λέγοντας ότι «αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει».

Τέλος, σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

Εδώ ήρθε και η σημαντική του αναφορά για τις επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και έδωσε την εντύπωση ότι δε θα προχωρήσει σε ρητό «τελικό» κάλεσμα συνεργασίας σε άλλες δυνάμεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

«Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου! Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Όλοι και όλες ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο, αλλά και απέναντι στη χώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σύντροφοι και συντρόφισσες, οφείλει και μπορεί να είναι ο καταλύτης και ο εγγυητής της ενότητας, ασκώντας παράλληλα δυναμική αντιπολίτευση».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συντεταγμένη πορεία, αλλά όχι η «μοναχική πορεία».

Αυστηρή προειδοποίηση για την εσωστρέφεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως σε έντονο τόνο προειδοποίησε για φαινόμενα εσωστρέφειας.

«Σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η Αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαρίων είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας. Ο προοδευτικός χώρος έχει παρακαταθήκη, αξίες και αγώνες. Αυτά υπηρετούμε».

Η αναφορά σε «τιμάρια», σχετίζεται με πληροφορίες ότι ήταν μια λέξη που χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΓ, όπου φέρεται να είπε ότι «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ, για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες Αυγής και Κόκκινου στο νέο φορέα του Τσίπρα».

Ο Μητσοτάκης «ντροπιάζει τον ελληνικό λαό»


Η ομιλία του κ. Φάμελλου ωστόσο δεν ξεκίνησε με αιχμή τα εσωκομματικά, αλλά με τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις που προκαλεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Επικρίνοντας τη στάση της ΕΕ, τόνισε ότι «φαίνονται και τα ελλείμματα μίας αδύναμης Ευρώπης, χωρίς ενοποίηση της πολιτικής της, γιατί η πολιτική ομάδα που κυριαρχεί με την κυρία Φον Ντερ Λάιεν εξυπηρετεί μόνο τα ολιγοπώλια και σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ.

Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε, η Ευρώπη που χρειαζόμαστε, η Ευρώπη που οραματιστήκαμε.

Πρέπει όμως να επισημάνουμε, ότι είναι θετική η αντίσταση του Ισπανού πρωθυπουργού Σάντσεθ στα σχέδια Τραμπ και στην εμπλοκή στο Ιράν και η άρνηση των Ευρωπαίων στις απαιτήσεις Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ.

Αντίθετα με τον κ. Μητσοτάκη που κυριολεκτικά ως ουρά των Τραμπ - Νετανιάχου, μας εμπλέκει στον πόλεμο και πολλαπλασιάζει έτσι τους κινδύνους και για την Ειρήνη και για την Ελλάδα».

Μάλιστα είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ντροπιάζει τον ελληνικό λαό. Συγκεκριμένα είπε ότι ο πρωθυπουργός «κλείνει τα μάτια στον θάνατο χιλιάδων αμάχων σε Παλαιστίνη και Ιράν, ανέχεται την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, δεν καταδικάζει τη γενοκτονία και τον πόλεμο και την παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ, ντροπιάζοντας στην κυριολεξία όλο τον ελληνικό λαό που έχει γραμμένες στο DNA του τις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης».

Να επιστρέψουν οι Patriot - Ας φυλάξει ο Τραμπ τα διυλιστήρια της Σ. Αραβίας

O κ. Φάμελλος ζήτησε και πάλι την επιστροφή των πυραύλων Patriot από τη Σαουδική Αραβία, απορρίπτοντας την κριτική της κυβέρνησης για την υπερψήφιση της σύμβασης με τη συγκεκριμένη χώρα το 2024 και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Μόλις ανακοινώθηκε η αποστολή των Patriot και των στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, για την προστασία διυλιστηρίου, το καταγγείλαμε δημόσια.

Και ας μην ψάχνει για δικαιολογίες η Ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου στη διακρατική συνεργασία του 2024 που ψηφίσαμε, γιατί οι δύο συμβάσεις που κυρώθηκαν δεν περιελάμβαναν την έγκριση της αποστολής των Patriot.

Αντίθετα, εγώ προσωπικά πριν ένα χρόνο στη Βουλή σε συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή είχα ζητήσει την επιστροφή των Patriot», είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε: «Θα δώσει τώρα εντολή να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας; Για την ασφάλεια και των στρατιωτικών και της Ελλάδας; Και ας αφήσει τον κ. Τραμπ να φυλάει τα διυλιστήρια…».

Αντιπολεμική καμπάνια από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμενοποίησε τη μορφή που θα λάβει η αντιπολεμική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ξεκινάει αυτή την περίοδο, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να φέρει κοντά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

«Επόμενο βήμα να οργανώσουμε δράσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα κατά του πολέμου σε όλη την Ελλάδα. Μια δυνατή φωνή για τη Ειρήνη και την Ασφάλεια των λαών. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αυτή είναι η ψυχή της Αριστεράς!», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει και πλήρης αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ στον λαό της Κούβας.

Η κυβέρνηση στηρίζει ολοφάνερα τα καρτέλ

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά και στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, επαναφέροντας τις τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι είναι «οι γκρουπιέρηδες των ολιγαρχών, τροχονόμοι της ακρίβειας».

Καταθέσαμε τέσσερις τροπολογίες που θα βοηθούσαν άμεσα την κοινωνία, κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

1. Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα της ΕΕ. Κάθε οικογένεια θα είχε όφελος τουλάχιστον 85 ευρώ τον μήνα από τη βενζίνη και πάνω από 300 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

2. Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες και μόνιμη μείωση 30% σε όλα τα νησιά.

3. Θέσπιση πλαφόν στη διύλιση, στα 8 δολάρια το βαρέλι. Για την κυβέρνηση η λέξη «διυλιστήρια» είναι απαγορευμένη. Δεν τολμούν ούτε να την ξεστομίσουν.

Από εκεί ξεκινάει η ακρίβεια καυσίμων.

Και δικά τους στελέχη, πρώην υπουργοί, είναι στην διοίκηση των ΕΛΠΕ.

4. Πλαφόν και έλεγχος κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά, αγορά, εφόδια, αλλά και επιβολή κυρώσεων.

Ώστε να μην θησαυρίζουν οι μεσάζοντες και οι αλυσίδες σε βάρος του καταναλωτή και του αγρότη.

Μόνο με πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και με τον έλεγχο κατά της αισχροκέρδειας θα υπάρχουν αποτελέσματα.

