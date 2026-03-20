ΠΑΣΟΚ καλεί ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ: Η επιστολή Ανδρουλάκη για συζήτηση σχετικά με τους θεσμούς

Με επιστολή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνει πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, προκειμένου να λάβουν μέρος σε συζήτηση με θέμα το Σύνταγμα και τη θωράκιση των θεσμών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου.

Στην επιστολή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει:

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της

Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.

Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της συζήτησης, θα έχει προηγηθεί η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του προέδρου της ΝΕΑΡ και η αντικατάστασή του από τον νυν Γραμματέα, Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Με δεδομένη και την πολιτική στάση που έχει εκφράσει ο κ. Σακελλαρίδης σχετικά με συνεργασία με πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις, παραμένει ζητούμενο το αν θα επιλέξει να παρεβρεθεί στη συζήτηση.

Η συζήτηση προγραμματίζεται για το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).