Νέα παρέμβαση Φάμελλου για τον πόλεμο - Αντιπολεμική καμπάνια ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ

Με μια ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, η Κουμουνδούρου «εγκαινιάζει» την αντιπολεμική καμπάνια που είχε εξαγγελθεί ήδη από τη συνεδρίαση της ΠΓ του κόμματος που έγινε την Τετάρτη.

Στην ανάρτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι «η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου» και διαμηνύει ένα «όχι στη φρίκη του πολέμου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει την Ελλάδα «δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική» και ζητά «να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου. Δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη – Δημοκρατία – Κοινωνική Δικαιοσύνη», καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μάλιστα, συνοδεύει την ανάρτηση με μια εικόνα που αποτυπώνει τους Τραμπ και Νετανιάχου να περπατούν αγκαλιασμένοι.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Φάμελλος είχε πει στην εισήγησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις του προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν ένα τέτοιο μέτωπο», τόνισε ο κ. Φάμελλος και προανήγγειλε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει κεντρική αντιπολεμική καμπάνια σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα. Στην κατεύθυνση, αυτή πολύτιμη είναι η συμβολή του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ».

