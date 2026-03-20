Νέα παρέμβαση Φάμελλου για τον πόλεμο - Αντιπολεμική καμπάνια ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις του προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέα παρέμβαση Φάμελλου για τον πόλεμο - Αντιπολεμική καμπάνια ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος / Eurokinissi

Με μια ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, η Κουμουνδούρου «εγκαινιάζει» την αντιπολεμική καμπάνια που είχε εξαγγελθεί ήδη από τη συνεδρίαση της ΠΓ του κόμματος που έγινε την Τετάρτη.

Στην ανάρτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι «η Ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο είναι το μόνο ασφαλές μονοπάτι για το μέλλον και τους λαούς του κόσμου» και διαμηνύει ένα «όχι στη φρίκη του πολέμου».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει την Ελλάδα «δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με ενεργητική εξωτερική πολιτική» και ζητά «να σταματήσει τώρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου. Δυναμώνουμε τη φωνή της κοινωνίας και τους αγώνες για Ειρήνη – Δημοκρατία – Κοινωνική Δικαιοσύνη», καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μάλιστα, συνοδεύει την ανάρτηση με μια εικόνα που αποτυπώνει τους Τραμπ και Νετανιάχου να περπατούν αγκαλιασμένοι.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Φάμελλος είχε πει στην εισήγησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις του προς την κατεύθυνση της συγκρότησης ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν ένα τέτοιο μέτωπο», τόνισε ο κ. Φάμελλος και προανήγγειλε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει κεντρική αντιπολεμική καμπάνια σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα. Στην κατεύθυνση, αυτή πολύτιμη είναι η συμβολή του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρίκα Μητσοτάκη απαγόρευσε στον σεφ του Τζορτζ Μπους να μπει στην κουζίνα της

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία οι λειτουργίες στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου έχουν ανασταλεί - Τι θα γίνει το Πάσχα

15:47ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ - Πάντειο – ΕΑΠ: Σύμπραξη για την εκπαίδευση και την έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση

15:46LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο φόνος, που κανείς δεν γνώριζε, βγαίνει στο φως

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών του ελληνικού FBI σε γνωστή γκαλερί στο Κολωνάκι

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί πετούσαν μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το κέντρο της Αθήνας

15:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ - Στα «μαλακά» και ο Μπαρτζώκας

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Μάθε πόσο στρες έχεις: Η Uber παρουσιάζει το Στρεσόμετρο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο και ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη

15:14LIFESTYLE

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το δαχτυλίδι αρραβώνων που έδωσε ο βασιλιάς Κάρολος στην Καμίλα

15:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε με τον Ερυθρό Αστέρα»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινά μαχητικά έσπασαν το φράγμα του ήχου

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στη Wall Street: Οι 3 «τοξικές» δυνάμεις που απειλούν τις αγορές

15:05ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας από Αυλώνα: ΄«Είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής, μιας νέας θητείας»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητροπολίτης Άνθιμος στην παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα: «Ο θρησκευτικός φανατισμός με κάνει να φοβάμαι»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Ομολόγησε ο άνδρας που προσήχθη ότι χτύπησε την 24χρονη μετά από καυγά

14:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Φάμελλου για τον πόλεμο - Αντιπολεμική καμπάνια ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ η ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή - «Συγκινητικές σκηνές στο αεροδρόμιο της Αθήνας»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Ομολόγησε ο άνδρας που προσήχθη ότι χτύπησε την 24χρονη μετά από καυγά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών του ελληνικού FBI σε γνωστή γκαλερί στο Κολωνάκι

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Βίντεο

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί πετούσαν μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το κέντρο της Αθήνας

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου – Τα χαμόγελα έξω από το νοσοκομείο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Οι τρεις διαφωνίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν

14:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε χειμωνιάτικο «κλοιό» η χώρα το τελευταίο 10ημερο του Μαρτίου - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί

11:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παράνομες βιντεοσκοπήσεις, τραμπουκισμούς και εκδιώξεις δικαστικών από «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού» καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

