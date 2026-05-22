Σαν σήμερα 22 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 334 π.Χ. - Ο μακεδονικός στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου νικά τον Δαρείο Γ΄ της Περσίας στη μάχη του Γρανικού.
  • 337 - Πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ισαπόστολος.
  • 1813 - Γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, Γερμανός μουσουργός.
  • 1825 - Πεθαίνει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, κορυφαία αγωνίστρια της Ελληνικής Επανάστασης.
  • 1885 - Πεθαίνει ο Βικτόρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας.
  • 1917 - Γεννιέται ο Στέλιος Ανεμοδουράς, συγγραφέας του Μικρού Ήρωα.
  • 1960 - Στη νότιο Χιλή σημειώνεται ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί, 9,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.
  • 1963 - Πραγματοποιείται δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της Ε.Δ.Α., Γρηγόρη Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη. Ο Λαμπράκης εξέπνευσε στις 27 Μαΐου.
  • 1987 - Γεννιέται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος αντισφαιριστής
  • 2017 - Βομβιστική επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ με 22 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
