Σαν σήμερα 22 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 334 π.Χ. - Ο μακεδονικός στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου νικά τον Δαρείο Γ΄ της Περσίας στη μάχη του Γρανικού.
- 337 - Πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ισαπόστολος.
- 1813 - Γεννιέται ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, Γερμανός μουσουργός.
- 1825 - Πεθαίνει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, κορυφαία αγωνίστρια της Ελληνικής Επανάστασης.
- 1885 - Πεθαίνει ο Βικτόρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας.
- 1917 - Γεννιέται ο Στέλιος Ανεμοδουράς, συγγραφέας του Μικρού Ήρωα.
- 1960 - Στη νότιο Χιλή σημειώνεται ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί, 9,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.
- 1963 - Πραγματοποιείται δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της Ε.Δ.Α., Γρηγόρη Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη. Ο Λαμπράκης εξέπνευσε στις 27 Μαΐου.
- 1987 - Γεννιέται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος αντισφαιριστής
- 2017 - Βομβιστική επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ με 22 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
