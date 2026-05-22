Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί

Snapshot Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαφορές έχουν μειωθεί.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν έχει εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή.

Από την εύθραυστη εκεχειρία της 8ης Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται χωρίς σημαντική πρόοδο. Snapshot powered by AI

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί.

Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης – με τη μεσολάβηση του Πακιστάν – συνεχίζονται χωρίς να έχει διαφανεί αξιοσημείωτη πρόοδος.