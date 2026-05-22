Wall Street: Πάνω από 50.000 μονάδες ο Dow Jones με ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (21/5) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες επενδυτών για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 276,31 μονάδων (+0,55%), στις 50.285,66 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 22,73 μονάδων (+0,09%), στις 26.293,09 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,75 μονάδων (+0,17%), στις 7.445,72 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:16 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δύο μερακλήδες «άναψαν» το κέφι στο κέντρο
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος