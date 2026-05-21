Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Διαφορετική εικόνα για τον καιρό στη μισή Ευρώπη σε σχέση με την Νοτιοανατολική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δείχνουν οι προγνώσεις μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά το Weather Phenomena:

Μία ασυνήθιστη θερμή μεταφορά αναμένεται να πλήξει την Δυτική και την Βορειοδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο σε κάποιες περιοχές, ακόμα και σε τιμές που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην κατηγορία καύσωνα, με βάση τα κλιματικά δεδομένα των χωρών που θα επηρεαστούν, ενώ τόσο η Ελλάδα όσο και γενικότερα η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα καταγράφουν το ίδιο διάστημα θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής και με τάση να μην αλλάξει αυτό ιδιαίτερα και το επόμενο διάστημα.

Βέβαια, το GFS που ως συνήθως πάντα υπερβάλλει, δείχνει την δεδομένη στιγμή μία ασυνήθιστη ψυχρή μάζα αέρα να επηρεάζει την Νοτιοανατολική Ευρώπη τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα, κάτι που φυσικά δεν μπορει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση δεδομένη από τώρα, καθώς πρόκειται για μία τάση του καιρού με υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας. Σίγουρα πάντως, οι βροχές και οι καταιγίδες θα δηλώνουν έντονα την παρουσία τους στην χώρα μας μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να έχουν έντονα χαρακτηριστικά και να συνοδεύονται από πιθανές χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι παρακάτω μετεωρολογικοί χάρτες δείχνουν μία γενική εικόνα της κατανομής του υετού, που σημαίνει ότι δεν είναι κανόνας που κάποιες περιοχές φαίνεται ότι θα είναι εκτός φαινομένων. Γενικότερα, η ατμοσφαιρική αστάθεια δεν δύναται να προβλεφθεί εύκολα από τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, επομένως, οι εκπλήξεις είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έχουμε την εκδήλωση βροχών σε ανύποπτο χρόνο ακόμα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αρκεί να ευνοήσουν οι συνθήκες.

Από κει και πέρα θα υπάρχει φυσικά καθημερινή αναφορά για την εξέλιξη του καιρού από τους διαχειριστές της ομάδας, βάζοντας σε προτεραιότητα την σωστή ενημέρωση του κόσμου και την προστασία των αγροτών που σίγουρα αγωνιούν όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι καιρικές συνθήκες στις καλλιέργειές τους.

