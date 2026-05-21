Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς από τη Μύκονο: «Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα»

Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, τόνισε η ηθοποιός, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο

  • Η Λίλι Κόλινς πραγματοποιεί γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο για τη νέα σεζόν.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από τους Ανεμόμυλους και το κυκλαδίτικο τοπίο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης αναφέρει πως η σειρά ταξιδεύει στην Ελλάδα και τη Γαλλία για μια τελευταία σεζόν.
  • Τα γυρίσματα στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου.
  • Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Λίλι Κόλινς θα παραμείνει στη χώρα για περίπου μία εβδομάδα διακοπών.
Η Λίλι Κόλινς έκανε ανάρτηση από τη Μύκονο, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris.

Η ηθοποιός ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας σεζόν και τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε στους γνωστούς Ανεμόμυλους του νησιού. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει με φόντο το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο τοπίο, τη θάλασσα και τα λευκά ξωκλήσια.

https://www.instagram.com/p/DYmwCTjEUUS/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε:
«Και επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα της σειράς στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου, ενώ η Λίλι Κόλινς θα παραμείνει στη χώρα για περίπου μία ακόμη εβδομάδα, απολαμβάνοντας διακοπές.

