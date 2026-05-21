Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης εξήλθε των φυλακών Κορυδαλλού, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Η αποφυλάκιση του έγινε με όρους.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός και ως «Λάμπρος» της οργάνωσης, ο οποιος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στη 17 Νοεμβρη για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες,βγήκε απο τη φυλακή. Προφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 και θα έπρεπε, συμφωνα με την αποφαση της Δικαιοσυνης, να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027.

Στο παρελθον ειχε κανει έφεση για την απόφαση του συμβουλίου που του είχε απορριψει την αποφυλάκιση. Σήμερα ομως, 24 χρονια μετα την προφυλάκισή του, έλαβε θετική απάντηση .Οι περιοριστικοι όροι που του έχουν επιβληθεί είναι να δινει "παρων" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου απο τη χώρα και να δηλωσει συγκεκριμένη διευθυνση κατοικίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002. Η ιστορική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε στο νησί των Λειψών, λίγο πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε ιπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει.

