Νορβηγία: Με έγκριση της Βουλής αίρονται οι περιορισμοί στο αλκοόλ για το φετινό Μουντιάλ

Λόγω της διαφοράς ώρας, ορισμένοι αγώνες της Νορβηγίας θα γίνουν τη νύχτα, όπως αυτός εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου.

Κρασί και μπύρα θα μπορούν να απολαμβάνουν πλέον αργά το βράδυ οι φίλαθλοι της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ, σύμφωνα με εξαίρεση που έλαβε σήμερα το πράσινο φως από τη βουλή.

Η πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται βάσει νόμου μετά τις 3:00 τα ξημερώματα. Ωστόσο, με αυτή την προσωρινή εξαίρεση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή σήμερα, οι δήμοι θα μπορούν, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, να άρουν αυτήν την απαγόρευση σε χώρους που μεταδίδουν αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 διεξάγεται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, με μεγάλη διαφορά ώρας στην τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων ανά χώρα.

Η εξαίρεση ισχύει για την πώληση μπύρας και κρασιού, αλλά όχι για άλλα αλκοολούχα ποτά.

Η αστυνομία του Όσλο είχε προειδοποιήσει κατά αυτής της εξαίρεσης καθώς υποστηρίζει ότι αυτή η περίοδος έχει εξαιρετικά μεγάλο φορτίο για την αστυνομία.

Για τη Νορβηγία, με σούπερ σταρ τον ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάλαντ, το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της σκανδιναβικής χώρας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998.

Καθώς κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ, οι Σκανδιναβοί, λόγω της διαφοράς ώρας, θα παίξουν ορισμένους από τους αγώνες τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού εναντίον της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου, στη μέση της νύχτας, ώρα Νορβηγίας.