Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση

Η μελλοντική βασίλισσα δίνει πολυετή μάχη με την πνευμονική ίνωση

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας εμφανίστηκε με σωληνάκια οξυγόνου σε δημόσια παρέλαση λόγω επιδείνωσης της πνευμονικής ίνωσης που αντιμετωπίζει από το 2018.
  • Η κατάσταση της υγείας της έχει περιορίσει τις βασιλικές υποχρεώσεις της τα τελευταία χρόνια.
  • Ο γιος της, που είναι θετό τέκνο του διαδόχου του θρόνου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, με την ετυμηγορία να αναμένεται σύντομα.
  • Το όνομα της πριγκίπισσας έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο λόγω στενών δεσμών με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει πίεση στη νορβηγική μοναρχία.
  • Η πριγκίπισσα περιέγραψε τις αποκαλύψεις για την αλληλογραφία της με τον Έπσταϊν ως ντροπιαστικές και ένδειξη κακής κρίσης.
Snapshot powered by AI

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ.

Η μελλοντική βασίλισσα ξάφνιασε όταν εμφανίστηκε με σωληνάκια παροχής οξυγόνου στην παιδική παρέλαση της Ημέρας του Συντάγματος την Κυριακή, εν μέσω της πολυετούς μάχης της με την πνευμονική ίνωση.

Η 52χρονη μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας, δίνει μάχη με την ασθένεια από το 2018.

Ενώ έχει περιορίσει τις βασιλικές υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της υγείας της, η Κυριακή σηματοδότησε μια από τις πρώτες φορές που η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον εθεάθη να φοράει σωληνάκια οξυγόνου για να βοηθήσει την αναπνοή της σε δημόσια εκδήλωση.

Μαζί με τον σύζυγό της, 52 ετών, και τον γιο της, πρίγκιπα Sverre Magnus, 20 ετών, η οικογένεια παρακολούθησε την παρέλαση των παιδιών από την κατοικία τους, Skaugum στο Όσλο της Νορβηγίας.

Η εμφάνισή της όμως ήταν περισσότερο άβολη, καθώς τον επόμενο μήνα αναμένεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τον γιο της, και θετό τέκνο του διαδόχου, ο οποίος κατηγορείται για 4 βιασμούς, τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης και δύο περιπτώσεις σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, το όνομά της, έχει εμπλακεί και στο σκάνδαλο Έπσταϊν, όταν νωρίτερα φέτος ήρθαν στο φως οι φαινομενικά στενοί δεσμοί της με τον παιδόφιλο με ένα email που υποδήλωνε ότι ήταν σε επαφή μαζί του λίγους μήνες πριν από το θάνατό του.

Ενώ ήταν γνωστό ότι η πριγκίπισσα είχε αλληλογραφήσει με τον Έπσταϊν, η οικειότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταρρίπτει κάθε υπόνοια ότι το ζευγάρι ήταν απλοί συνεργάτες, με τον αείμνηστο παιδόφιλο να την αναφέρει ως «στριμμένη» και «όχι την τυπική βασιλική οικογένεια».

Σε μια ανταλλαγή, ο κοινός φίλος Μπόρις Νίκολιτς, πρώην σύμβουλος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, ρώτησε τον Έπσταϊν αν το ζευγάρι επρόκειτο να αποκτήσει ένα μωρό μαζί.

Ο Νίκολιτς, φαίνεται να κάνει εικασίες για την ψυχική και σωματική της υγεία, έγραψε τον Απρίλιο του 2012: «Τι συνέβη τώρα με τη Μέτε; Θέλει να κουβαλήσει το παιδί σου;»

Η απάντηση του Έπστάιν ήταν: «Η Μέτε Μάριτ είναι ένα χάος».

Οι αποκαλύψεις, τις οποίες η πριγκίπισσα είπε ότι ήταν «ντροπιαστικές» και «έδειξαν κακή κρίση», έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη νορβηγική μοναρχία, την ίδια εβδομάδα που ο γιος της Μέτε Μάριτ δικάστηκε για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:36LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση: Τουρίστες ταξίδευαν με καταδικασμένο εγκληματία εκτός ορίων - Δάγκωνε τους φρουρούς και έφτυνε τους επιβάτες - Βίντεο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αμερικανός αξιωματούχος δεν αποκλείει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα από τη Σιβηρία ανατρέπει δεδομένα: Νεάντερταλ έκαναν οδοντιατρική πριν από 60.000 χρόνια

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με δίκυκλο σε ακάλυπτη τρύπα οπτικών ινών - «Δεν κατάλαβα πώς έγινε»

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει στρατιωτική αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Μεσόγειο: Εκρήξεις και βύθιση ρωσικού πλοίου με ύποπτο φορτίο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ελεύθερος με εγγύηση €1.000.000 ο Τζόναθαν Άντιτς - Και επισήμως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ