Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση

Snapshot Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας εμφανίστηκε με σωληνάκια οξυγόνου σε δημόσια παρέλαση λόγω επιδείνωσης της πνευμονικής ίνωσης που αντιμετωπίζει από το 2018.

Η κατάσταση της υγείας της έχει περιορίσει τις βασιλικές υποχρεώσεις της τα τελευταία χρόνια.

Ο γιος της, που είναι θετό τέκνο του διαδόχου του θρόνου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πολλαπλούς βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, με την ετυμηγορία να αναμένεται σύντομα.

Το όνομα της πριγκίπισσας έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο λόγω στενών δεσμών με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει πίεση στη νορβηγική μοναρχία.

Η πριγκίπισσα περιέγραψε τις αποκαλύψεις για την αλληλογραφία της με τον Έπσταϊν ως ντροπιαστικές και ένδειξη κακής κρίσης.

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ.

Η μελλοντική βασίλισσα ξάφνιασε όταν εμφανίστηκε με σωληνάκια παροχής οξυγόνου στην παιδική παρέλαση της Ημέρας του Συντάγματος την Κυριακή, εν μέσω της πολυετούς μάχης της με την πνευμονική ίνωση.

Η 52χρονη μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας, δίνει μάχη με την ασθένεια από το 2018.

Ενώ έχει περιορίσει τις βασιλικές υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες της υγείας της, η Κυριακή σηματοδότησε μια από τις πρώτες φορές που η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον εθεάθη να φοράει σωληνάκια οξυγόνου για να βοηθήσει την αναπνοή της σε δημόσια εκδήλωση.

Em 17 de maio, Dia da Independência da Noruega, a família real norueguesa cumprimentou o povo de Skaugum.



Mais tarde, o Príncipe Herdeiro Haakon, a Princesa Herdeira Mette-Marit e o Príncipe Sverre Magnus juntaram-se ao Rei Harald e à Rainha Sonja no Palácio Real para… pic.twitter.com/gQ7CheAJZM — Sincericidio Literario Podcast (@Sincericidiolit) May 18, 2026

Μαζί με τον σύζυγό της, 52 ετών, και τον γιο της, πρίγκιπα Sverre Magnus, 20 ετών, η οικογένεια παρακολούθησε την παρέλαση των παιδιών από την κατοικία τους, Skaugum στο Όσλο της Νορβηγίας.

Η εμφάνισή της όμως ήταν περισσότερο άβολη, καθώς τον επόμενο μήνα αναμένεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τον γιο της, και θετό τέκνο του διαδόχου, ο οποίος κατηγορείται για 4 βιασμούς, τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης και δύο περιπτώσεις σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, το όνομά της, έχει εμπλακεί και στο σκάνδαλο Έπσταϊν, όταν νωρίτερα φέτος ήρθαν στο φως οι φαινομενικά στενοί δεσμοί της με τον παιδόφιλο με ένα email που υποδήλωνε ότι ήταν σε επαφή μαζί του λίγους μήνες πριν από το θάνατό του.

Ενώ ήταν γνωστό ότι η πριγκίπισσα είχε αλληλογραφήσει με τον Έπσταϊν, η οικειότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταρρίπτει κάθε υπόνοια ότι το ζευγάρι ήταν απλοί συνεργάτες, με τον αείμνηστο παιδόφιλο να την αναφέρει ως «στριμμένη» και «όχι την τυπική βασιλική οικογένεια».

Σε μια ανταλλαγή, ο κοινός φίλος Μπόρις Νίκολιτς, πρώην σύμβουλος του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, ρώτησε τον Έπσταϊν αν το ζευγάρι επρόκειτο να αποκτήσει ένα μωρό μαζί.

Ο Νίκολιτς, φαίνεται να κάνει εικασίες για την ψυχική και σωματική της υγεία, έγραψε τον Απρίλιο του 2012: «Τι συνέβη τώρα με τη Μέτε; Θέλει να κουβαλήσει το παιδί σου;»

Η απάντηση του Έπστάιν ήταν: «Η Μέτε Μάριτ είναι ένα χάος».

Οι αποκαλύψεις, τις οποίες η πριγκίπισσα είπε ότι ήταν «ντροπιαστικές» και «έδειξαν κακή κρίση», έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη νορβηγική μοναρχία, την ίδια εβδομάδα που ο γιος της Μέτε Μάριτ δικάστηκε για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών.

