Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται εκατοντάδες φορές, στα τελευταία αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν. Τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα αρχεία αποκαλύπτουν την πολυετή εκτεταμένη επαφή της από το 2011 έως το 2014 με τον εκλιπόντα χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα παιδιά.

Η τελευταία σειρά αρχείων του Επστάιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα διάδοχο, Μέτε-Μάριτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του χρηματιστή και της πριγκίπισσας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014, ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα VG . Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας το 2001.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη βασιλική οικογένεια. Η δίκη του γιου της Mέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι για βιασμό πρόκειται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη (3/2). Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα διάδοχο της Νορβηγίας Χάακον ως κοινή θνητή όταν ο γιος της ήταν τεσσάρων ετών και είναι στη σειρά να γίνει βασίλισσα όταν ο σύζυγός της ανέλθει στον θρόνο.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ AP

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες , ανάμεσά τους και για βιασμό τεσσάρων γυναικών, καθώς και για αδικήματα επίθεσης και ναρκωτικών. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σεξουαλικής κακοποίησης.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βασιλικό παλάτι.

Η προσοχή των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πολλά email που αντάλλαξε η πριγκίπισσα με τον Έπσταϊν, χρόνια αφότου εκείνος δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιελάμβαναν την προτροπή σε ανήλικη για πορνεία στη Φλόριντα.

Τα email που περιέχονταν στα αρχεία υποδήλωναν ότι οι δύο τους ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Έπσταϊν ότι «μου γαργαλάς το μυαλό» σε ένα μήνυμα και να τον αποκαλεί «καλόκαρδο» και «πολύ αγαπητό» σε άλλα .

Το 2012, η ​​Mέτε-Μάριτ είπε στον Επστάιν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

O Τζέφρι Επστάιν

Εβδομάδες νωρίτερα, η ίδια και ο Επστάιν είχαν ανταλλάξει email με το οποίο την ενημέρωνε ότι βρισκόταν σε «κυνήγι συζύγων» στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτεροι σύζυγοι».

Σε μια άλλη, ευχαρίστησε τον Επστάιν για τα λουλούδια που της έστειλε όταν δεν ένιωθε καλά, κλείνοντας με «Με αγάπη, κυρία». Στις ανταλλαγές αναφέρονταν τακτικά σχέδια για συνάντηση, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Επστάιν δεν ήταν εκεί. Η συμπερίληψη στα αρχεία δεν υποδηλώνει αδίκημα.

Στη δήλωσή της το Σάββατο, η 52χρονη Μέτε-Μάριτ εξέφρασε τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» της προς τα θύματα του Επστάιν και είπε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Έπσταϊν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Τα αρχεία, ωστόσο, περιλαμβάνουν μια ανταλλαγή απόψεων του 2011 , στην οποία η πριγκίπισσα είπε στον Επστάιν ότι τον είχε «αναζητήσει» στο Google, προσθέτοντας ότι «δεν φαινόταν και πολύ καλός» μαζί με ένα χαμογελαστό emoji. Το email δεν διευκρίνιζε τι είχε βρει κατά την διαδικτυακή της αναζήτηση.

Το παλάτι ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε τερματίσει την γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, καθώς ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».

Καθώς η επταήμερη δίκη του γιου της ξεκινά στο Όσλο, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί. Ο διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, Χάακον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μέτε-Μάριτ θα λείπει σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο και βρίσκεται εκτός της γραμμής της βασιλικής διαδοχής. Νωρίτερα φέτος, η νορβηγική βασιλική αυλή αναφέρθηκε στη δίκη σε ανακοίνωσή της, λέγοντας: «Εναπόκειται στα δικαστήρια να εξετάσουν αυτό το θέμα και να καταλήξουν σε απόφαση. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια».

Η θερμή φύση της αλληλογραφίας έχει προκαλέσει την αποτροπιασμό των σχολιαστών στη Νορβηγία, ενώ ένα μήνυμα υπονοούσε ότι γνώριζε την αρχική ποινή φυλάκισής του το 2008. Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας έχει πληγεί από σειρά σκανδάλων τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένου του γάμου της αδερφής του πρίγκιπα διαδόχου, πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ, με έναν αυτοαποκαλούμενο Αμερικανό σαμάνο.

Διαβάστε επίσης