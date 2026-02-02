Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτουν νέα αρχεία

Newsbomb

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται εκατοντάδες φορές, στα τελευταία αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν. Τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα αρχεία αποκαλύπτουν την πολυετή εκτεταμένη επαφή της από το 2011 έως το 2014 με τον εκλιπόντα χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα παιδιά.

Η τελευταία σειρά αρχείων του Επστάιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα διάδοχο, Μέτε-Μάριτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του χρηματιστή και της πριγκίπισσας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν σε επαφή από το 2011 έως το 2014, ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα VG . Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας το 2001.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη βασιλική οικογένεια. Η δίκη του γιου της Mέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι για βιασμό πρόκειται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη (3/2). Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα διάδοχο της Νορβηγίας Χάακον ως κοινή θνητή όταν ο γιος της ήταν τεσσάρων ετών και είναι στη σειρά να γίνει βασίλισσα όταν ο σύζυγός της ανέλθει στον θρόνο.

Norway Nordic Ski World Championship

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ

AP

Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες , ανάμεσά τους και για βιασμό τεσσάρων γυναικών, καθώς και για αδικήματα επίθεσης και ναρκωτικών. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σεξουαλικής κακοποίησης.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βασιλικό παλάτι.

Η προσοχή των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πολλά email που αντάλλαξε η πριγκίπισσα με τον Έπσταϊν, χρόνια αφότου εκείνος δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιελάμβαναν την προτροπή σε ανήλικη για πορνεία στη Φλόριντα.

Τα email που περιέχονταν στα αρχεία υποδήλωναν ότι οι δύο τους ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Έπσταϊν ότι «μου γαργαλάς το μυαλό» σε ένα μήνυμα και να τον αποκαλεί «καλόκαρδο» και «πολύ αγαπητό» σε άλλα .

Το 2012, η ​​Mέτε-Μάριτ είπε στον Επστάιν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

jeffrey-epstein.jpg

O Τζέφρι Επστάιν

Εβδομάδες νωρίτερα, η ίδια και ο Επστάιν είχαν ανταλλάξει email με το οποίο την ενημέρωνε ότι βρισκόταν σε «κυνήγι συζύγων» στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτεροι σύζυγοι».

Σε μια άλλη, ευχαρίστησε τον Επστάιν για τα λουλούδια που της έστειλε όταν δεν ένιωθε καλά, κλείνοντας με «Με αγάπη, κυρία». Στις ανταλλαγές αναφέρονταν τακτικά σχέδια για συνάντηση, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Επστάιν δεν ήταν εκεί. Η συμπερίληψη στα αρχεία δεν υποδηλώνει αδίκημα.

Στη δήλωσή της το Σάββατο, η 52χρονη Μέτε-Μάριτ εξέφρασε τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» της προς τα θύματα του Επστάιν και είπε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Έπσταϊν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Τα αρχεία, ωστόσο, περιλαμβάνουν μια ανταλλαγή απόψεων του 2011 , στην οποία η πριγκίπισσα είπε στον Επστάιν ότι τον είχε «αναζητήσει» στο Google, προσθέτοντας ότι «δεν φαινόταν και πολύ καλός» μαζί με ένα χαμογελαστό emoji. Το email δεν διευκρίνιζε τι είχε βρει κατά την διαδικτυακή της αναζήτηση.

Το παλάτι ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε τερματίσει την γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, καθώς ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».

Καθώς η επταήμερη δίκη του γιου της ξεκινά στο Όσλο, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί. Ο διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, Χάακον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μέτε-Μάριτ θα λείπει σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο και βρίσκεται εκτός της γραμμής της βασιλικής διαδοχής. Νωρίτερα φέτος, η νορβηγική βασιλική αυλή αναφέρθηκε στη δίκη σε ανακοίνωσή της, λέγοντας: «Εναπόκειται στα δικαστήρια να εξετάσουν αυτό το θέμα και να καταλήξουν σε απόφαση. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια».

Η θερμή φύση της αλληλογραφίας έχει προκαλέσει την αποτροπιασμό των σχολιαστών στη Νορβηγία, ενώ ένα μήνυμα υπονοούσε ότι γνώριζε την αρχική ποινή φυλάκισής του το 2008. Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας έχει πληγεί από σειρά σκανδάλων τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένου του γάμου της αδερφής του πρίγκιπα διαδόχου, πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ, με έναν αυτοαποκαλούμενο Αμερικανό σαμάνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Επιβεβαίωση Newsbomb για το φαραωνικό τουριστικό σχέδιο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ρωσικό Cybervan που πρόλαβε την Tesla

07:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Χιντ Καμπαoυάτ: Ποια είναι η μοναδική γυναίκα υπουργός της Συρίας - «Δεν είμαι εδώ για βιτρίνα, νιώθω υπεύθυνη για τα βάσανα των ανθρώπων τους»»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν - «Μου γαργαλάς το μυαλό...»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Βιάννο στο Πεκίνο: Ο Κρητικός καθηγητής που χορεύει σιγανό και συρτό με τους Κινέζους

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 30χρονος διαρρήκτης που «πιάστηκε στα πράσα» τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά το «άνοιγμα» Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

07:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το τέλος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η… πιπεράτη νέα δικογραφία, η Εθνική Τράπεζα εκτός μνημονίων, τα ερωτήματα για την κυβερνοεπίθεση στη Euroxx και η εξαγορά από την Aegean

06:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Grammy 2026: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη γιορτή της μουσικής – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές

06:40SCENARIO

Το χαμένο… κέντρο του ΠΑΣΟΚ

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

06:32LIFESTYLE

Σε τροχιά μυθοπλασίας - Οι επιστροφές και οι πρεμιέρες της εβδομάδας

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy: Οι πιο λαμπερές παρουσίες της τελετής - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Nορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε χρόνια επαφή με τον Επστάιν - «Μου γαργαλάς το μυαλό...»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

06:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Grammy 2026: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη γιορτή της μουσικής – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

07:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy: Οι πιο λαμπερές παρουσίες της τελετής - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ