Σλοβακία: Παραιτήθηκε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αφού δημοσιεύτηκαν μηνύματά του με τον Έπσταϊν

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, Μίροσλαβ Λάιτσακ το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, έπειτα από αποκαλύψεις ότι είχε ανταλλάξει μηνύματα με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα μηνύματα περιλαμβάνονται στα έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή. Ο Φίτσο, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, εξήρε τον Λάιτσακ ως «μεγάλο διπλωμάτη» και είπε ότι η Σλοβακία χάνει «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική». Ο Λάιτσακ υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας σε πολλές κυβερνήσεις μεταξύ του 2009 και του 2020, όπως αναφέρει το Politico.

Δείτε την ανάρτηση του Φίτσο:

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή περισσότερες από τρεις εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από τους φακέλους Έπσταϊν. Τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται σε διάφορες εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και παγκόσμιοι ηγέτες, περιλαμβάνουν επίσης μηνύματα μεταξύ του Λάιτσακ και του Έπσταϊν.

Σε αυτά τα μηνύματα, ο Έπσταϊν φαίνεται να αστειεύεται με τον Λάιτσακ για τις γυναίκες, ενώ συζητούσαν για τις συναντήσεις του Λάιτσακ με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ζήτα από τον Λαβρόφ ένα μπλουζάκι», φαίνεται πως λέει ο Έπσταϊν στον Λάιτσακ. «Όταν φέρεις το μπλουζάκι, θα πάρεις τα κορίτσια», συνεχίζει και ο Σλοβάκος του απαντά: «Θα το κάνω»!

Ο Λάιτσακ αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, περιγράφοντας τις επικοινωνίες ως ανεπίσημες και χαλαρές, αλλά αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του για να αποτρέψει το πολιτικό κόστος που θα είχε για τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης. «(σ.σ. Υπέβαλα την παραίτησή μου) Όχι επειδή έκανα κάτι παράνομο ή ανήθικο, αλλά για να μην επιβαρυνθεί πολιτικά (σ.σ. ο Φίτσο) για κάτι που δεν σχετίζεται με τις δικές του αποφάσεις», ανέφερε ο Λάιτσακ.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε επίσης την κάλυψη της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς την «υποκριτική» και υπερβολική.

