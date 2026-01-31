Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία με νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ -στο πλαίσιο της δημοσίευσης των αρχείων-εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν- στις οποίες φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου) να είναι γονατισμένος πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έδωσε κάποια εξήγηση για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό για το πότε ακριβώς τραβήχτηκαν. Σε δύο από τις εικόνες, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να αγγίζει την κοιλιά της γυναίκας, ενώ στην τρίτη κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

