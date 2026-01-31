Αρχεία Έπσταϊν: Μπιλ Γκέιτς και αφροδίσια, Άντριου με Ρωσίδες και Έλον Μασκ για «άγρια πάρτυ»

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Απεικονίζει μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με ένα πρόσωπο καθισμένο στην αγκαλιά τουΗ φωτογραφία καταγράφηκε στις 12 Αυγούστου 2019, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους

Μπιλ Γκέιτς, πρίγκιπας Άντριου και Έλον Μασκ είναι μερικά μόνο από τα πολύ γνωστά ονόματα που βρίσκονται - επανειλλημένως - στα εκατομμύρια νέα αρχεία που αφορούν τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Τα έγγραφα έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση εγγράφων από την κυβέρνηση από τότε που νόμος, πέρυσι, επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους.

Συνολικά, αναρτήθηκαν δημόσια χθες Παρασκευή τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο. Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την περίοδο που ο Τζέφρι Έπσταϊν βρισκόταν στη φυλακή - μεταξύ αυτών και ψυχολογική έκθεση - καθώς και στοιχεία για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Περιλαμβάνονται επίσης ανακριτικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε για τη συμμετοχή της στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

AP

Πολλά από τα email και τα έγγραφα χρονολογούνται πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και αποτυπώνουν το δίκτυο σχέσεων του Έπσταϊν εν μέσω των νομικών του προβλημάτων. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Φλόριντα για την εξαγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από 14χρονη, μετά από ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Πέθανε τον Αύγουστο του 2019, ενώ κρατούνταν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε μια εκτεταμένη υπόθεση σεξουαλικής εμπορίας.

Το αφροδίσιο του Μπιλ Γκέιτς και οι «χυδαίοι και ψευδείς» ισχυρισμοί

Εκπρόσωπος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, απάντησε χαρακτηρίζοντας «χυδαίους» τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στα νέα αρχεία, μεταξύ των οποίων και ότι είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως παράλογους και εντελώς ψευδείς».

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Επστάιν σε νέα φωτογραφία από τα αρχεία της υπόθεσης Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Δύο email, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Έπσταϊν, ωστόσο δεν είναι σαφές αν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο προέρχονται από τον λογαριασμό email του Έπσταϊν και επιστρέφουν στον ίδιο λογαριασμό. Δεν εμφανίζεται email που να συνδέεται με τον Γκέιτς και τα μηνύματα δεν φέρουν υπογραφή.

Φωτογραφία του Μπιλ Γκέιτς που είχε δημοσιευθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στις αρχές Ιανουαρίου

Το ένα είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και παραπονείται για την ανάγκη προμήθειας φαρμάκων για τον Γκέιτς «ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το δεύτερο, που ξεκινά με το «αγαπητέ Μπιλ», κατηγορεί τον Γκέιτς ότι διέκοψε τη φιλία τους και περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί απόπειρας συγκάλυψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοίμωξης, ακόμη και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ποζάρουν για μια φωτογραφία στις 1 Φεβρουαρίου 2019, στο Κέρκλαντ της Ουάσινγκτον. AP

«Οι ισχυρισμοί αυτοί – από έναν αποδεδειγμένα ψεύτη και δυσαρεστημένο άνθρωπο – είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς», δήλωσε εκπρόσωπος του Γκέιτς στο BBC.

Και πρόσθεσε: «Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν επειδή δεν είχε πια σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να παγιδεύσει και να συκοφαντήσει».

Έλον Μασκ: «Ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο άγριο πάρτι στο νησί σου;»

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης αλληλογραφία μεταξύ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έλον Μασκ και του Έπσταϊν.

Ο Μασκ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη στην υπόθεση, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί του, αλλά ότι εκείνος αρνήθηκε.

Ωστόσο, τα νέα email δείχνουν ότι ο Μασκ είχε συζητήσει περισσότερες από μία φορές το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εκεί, μεταξύ άλλων το 2012, όταν ρώτησε τον Έπσταϊν: «Ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο άγριο πάρτι στο νησί σου;».

Σε email του Νοεμβρίου 2012, ο Έπσταϊν ρωτά πόσα άτομα θα χρειαστούν μεταφορά με ελικόπτερο στο νησί και ο Μασκ απαντά ότι θα ήταν μόνο η τότε σύζυγός του, Ταλαούλα Ράιλι.

AP

Σε άλλο email, ανήμερα των Χριστουγέννων του 2012, ο Μασκ ρωτά αν ο χρηματοδότης έχει προγραμματίσει κάποιο πάρτι, καθώς – όπως γράφει – χρειάζεται να «ξεσκάσει».

«Δούλεψα στα όρια της παράνοιας φέτος και, μόλις τα παιδιά μου επιστρέψουν σπίτι μετά τα Χριστούγεννα, θέλω πραγματικά να βγω σε πάρτι στο Σεν Μπαρτς ή αλλού και να ξεσαλώσω», αναφέρει, προσθέτοντας ότι μια «ήρεμη εμπειρία σε νησί» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναζητά.

Σε άλλα email, στα τέλη του 2013, ο Μασκ και ο Έπσταϊν συζητούν εκ νέου επίσκεψη στο νησί και οργανώνουν ημερομηνίες και μετακινήσεις.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μασκ τελικά επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν.

Τα email του Έπσταϊν προς «τον Δούκα» για γνωριμία με Ρωσίδα – Τι έγραφε η Σάρα Φέργκιουσον

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης τη στενή σχέση του ατιμασμένου χρηματοδότη με κύκλους της βρετανικής ελίτ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται email ανάμεσα στον Έπσταϊν και ένα πρόσωπο που αναφέρεται ως «The Duke» («Ο Δούκας») – ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ – στα οποία γίνεται λόγος για δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, «όπου υπάρχει πολλή ιδιωτικότητα».

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να γνωρίσει τον «Δούκα» με μία 26χρονη Ρωσίδα.

Τα email φέρουν την υπογραφή «A», με υπογραφή που φαίνεται να αναγράφει «HRH Duke of York KG». Ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν για την εξαγορά ανήλικης.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Ορισμένα από τα email που δημοσιοποιήθηκαν φαίνεται να είναι μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου.

Σε email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, το οποίο υπογράφεται «Με αγάπη, Σάρα, η Κοκκινομάλλα!!», αναφέρεται ότι θα βρισκόταν στο Παλμ Μπιτς και ήθελε να πιουν τσάι μαζί. Το μήνυμα συνεχίζεται με αναφορές σε ιδέες για την εταιρεία της Φέργκιουσον, Mother’s Army.

Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «αγαπημένε μου, θεαματικέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι», τον αποκαλεί «θρύλο» και γράφει: «Είμαι τόσο περήφανη για εσένα».

Την περίοδο εκείνη, ο Έπσταϊν τελούσε ακόμη υπό κατ’ οίκον περιορισμό για την καταδίκη του το 2008.

Ο Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα νέα αρχεία. Ο Τραμπ είχε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, ωστόσο υποστηρίζει ότι αυτή διακόπηκε πριν από πολλά χρόνια και έχει αρνηθεί κάθε γνώση για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Μεταξύ των νέων εγγράφων περιλαμβάνεται λίστα που συνέταξε πέρυσι το FBI με καταγγελίες κατά του Τραμπ από πολίτες που επικοινώνησαν με την εθνική γραμμή πληροφοριών του οργανισμού. Πολλές από αυτές βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες και καταγγελίες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Τραμπ, του Έπσταϊν και άλλων προσώπων υψηλού προφίλ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα από τα θύματα του χρηματοδότη.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και ο Ντόναλντ Τραμπ στο κτήμα Mar-a-Lago, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 22 Φεβρουαρίου 1997. Getty Images

Όταν ρωτήθηκαν για τις τελευταίες καταγγελίες, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψαν σε σχετική ανακοίνωση που συνόδευε τη δημοσιοποίηση των αρχείων. «Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς και, αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί πολιτικά εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία;

Δεν είναι σαφές αν αυτή είναι η τελευταία πράξη στο σίριαλ της δημοσιοποίησης των αρχείων Έπσταϊν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η σημερινή δημοσιοποίηση «σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικά εκτενούς διαδικασίας εντοπισμού και ελέγχου εγγράφων», αφήνοντας να εννοηθεί ότι, για το υπουργείο, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι το υπουργείο έχει παρακρατήσει υπερβολικά πολλά έγγραφα – πιθανώς περίπου 2,5 εκατομμύρια – χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, που προώθησε τον νόμο Epstein Files Transparency Act μαζί με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, εξέφρασε επιφυλάξεις. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι εντόπισε πάνω από 6 εκατομμύρια δυνητικά σχετικά έγγραφα, αλλά μετά τον έλεγχο και τις διαγραφές δίνει στη δημοσιότητα μόνο περίπου 3,5 εκατομμύρια», ανέφερε. «Αυτό εγείρει ερωτήματα για το γιατί τα υπόλοιπα παρακρατούνται. Θα τα εξετάσω προσεκτικά για να δω αν θα δοθούν τελικά αυτά που ζητούσα».

AP

Το υπουργείο Δικαιοσύνης βρέθηκε υπό έντονη κριτική, καθώς δεν τήρησε την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων, όπως όριζε ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και υπεγράφη τον Νοέμβριο.

Πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή περιλαμβάνουν εκτεταμένες διαγραφές. Ο νόμος προβλέπει ότι οι διαγραφές επιτρέπονται μόνο για την προστασία θυμάτων ή πληροφοριών που βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση και απαιτεί συνοπτική αναφορά των λόγων για κάθε διαγραφή. Ο Μπλανς δήλωσε ότι οι διαγραφές έγιναν για την προστασία των θυμάτων και ότι εκατοντάδες υπάλληλοι εργάστηκαν επί περισσότερους από δύο μήνες για την ταχεία δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Παρόλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η υπόθεση έχει πραγματικά ολοκληρωθεί. Πολλοί – μεταξύ αυτών και υποστηρικτές του Τραμπ – πιστεύουν εδώ και χρόνια ότι υπήρξε συγκάλυψη για την προστασία πλούσιων και ισχυρών προσώπων που συνδέονταν με τον Έπσταϊν.

Ο Μπλανς αναγνώρισε ότι η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων δεν θα ικανοποιήσει όσους ζητούν περισσότερες αποκαλύψεις. Τόνισε ότι τα έγγραφα δεν περιέχουν ονόματα συγκεκριμένων ανδρών που κακοποίησαν γυναίκες και ότι, αν το υπουργείο διέθετε τέτοια στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι θα είχαν διωχθεί ποινικά.

«Δεν νομίζω ότι το κοινό ή εσείς θα ανακαλύψετε μέσα στα αρχεία Έπσταϊν άνδρες που κακοποίησαν γυναίκες, δυστυχώς», είπε χαρακτηριστικά.

