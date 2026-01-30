Εκπρόσωπος Μπιλ Γκέιτς: Παράλογοι και απολύτως ψευδείς οι ισχυρισμοί του Επστάιν

«Αυτοί οι ισχυρισμοί – από έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο ψεύτη – είναι εντελώς παράλογοι και απολύτως ψευδείς», ανέφερε εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς για όσα αποκαλύφθηκαν από τα έγγραφα του Τζέφρι Επστάιν.

«Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν που δεν συνεχιζόταν η σχέση του με τον Γκέιτς και τα σημεία στα οποία θα έφτανε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Τι αναφέρει ο Επστάιν για το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες, κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ζήτησε αντιβιοτικά για να τα δώσει κρυφά στην τότε σύζυγό του Μελίντα Γκέιτς. Τα παραπάνω ανέφερε ο Τζέφρι Επστάιν σε email που έστειλε στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013.

Το μακροσκελές μήνυμα του Επστάιν επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και αναφέρει: «Για να προσθέσεις στην προσβολή, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου δώσω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή των γεννητικών οργάνων σου».

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Επστάιν σε νέα φωτογραφία από τα αρχεία της υπόθεσης Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Στο ίδιο μήνυμα ο χρηματιστής ανέφερε ότι ήταν εντελώς απογοητευμένος από την απόφαση του δισεκατομμυριούχου να παραβλέψει τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους τα τελευταία 6 χρόνια.

Τα email φαίνεται να είναι προσχέδια μιας επιστολής που επρόκειτο να σταλεί από τον τότε κορυφαίο σύμβουλο του Γκέιτς, Μπόρις Νικόλιτς για την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Επιπλέον φαίνεται ότι ο Επστάιν έγραφε ένα άλλο email από την οπτική γωνία του Νικόλιτς για να ανακοινώσει την παραίτηση του. «Έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ... Στο ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και δέχτηκα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράγματα που κυμαίνονταν από ηθικά ανάρμοστα έως ηθικά αμφισβητήσιμα και μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησιάζουν και ενδεχομένως ξεπερνούν τα όρια του παράνομου», σημειώνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Και συνεχίζει: «Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθεύεται φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεξουαλικών του σχέσεων με Ρωσίδες, έως το να διευκολύνω τις παράνομες σχέσεις του με παντρεμένες γυναίκες, έως το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω διεγερτικά φάρμακα για την έλλειψη συγκέντρωση για ένα τουρνουά μπριτζ, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν έχω την ικανότητα να συνταγογραφώ φάρμακα».

