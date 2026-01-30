Επστάιν: Γράφει σε email ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε αφροδίσιο νόσημα από Ρωσίδες

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζέφρι Επστάιν σε νέα φωτογραφία από τα αρχεία της υπόθεσης

Αποκαλύψεις για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, Μπιλ Γκέιτς φέρνουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες, κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ζήτησε αντιβιοτικά για να τα δώσει κρυφά στην τότε σύζυγό του Μελίντα Γκέιτς. Τα παραπάνω ανέφερε ο Τζέφρι Επστάιν σε email που έστειλε στον εαυτό του στις 18 Ιουλίου 2013.

Το μακροσκελές μήνυμα του Επστάιν επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και αναφέρει: «Για να προσθέσεις στην προσβολή, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου δώσω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή των γεννητικών οργάνων σου».

Στο ίδιο μήνυμα ο χρηματιστής ανέφερε ότι ήταν εντελώς απογοητευμένος από την απόφαση του δισεκατομμυριούχου να παραβλέψει τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους τα τελευταία 6 χρόνια.

To επίμαχο email του Επστάιν

Τα email φαίνεται να είναι προσχέδια μιας επιστολής που επρόκειτο να σταλεί από τον τότε κορυφαίο σύμβουλο του Γκέιτς, Μπόρις Νικόλιτς για την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Επιπλέον φαίνεται ότι ο Επστάιν έγραφε ένα άλλο email από την οπτική γωνία του Νικόλιτς για να ανακοινώσει την παραίτηση του. «Έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ... Στο ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και δέχτηκα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράγματα που κυμαίνονταν από ηθικά ανάρμοστα έως ηθικά αμφισβητήσιμα και μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησιάζουν και ενδεχομένως ξεπερνούν τα όρια του παράνομου», σημειώνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Και συνεχίζει: «Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθεύεται φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεξουαλικών του σχέσεων με Ρωσίδες, έως το να διευκολύνω τις παράνομες σχέσεις του με παντρεμένες γυναίκες, έως το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω διεγερτικά φάρμακα για την έλλειψη συγκέντρωση για ένα τουρνουά μπριτζ, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν έχω την ικανότητα να συνταγογραφώ φάρμακα».

