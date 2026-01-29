Νέα τροπή στην «υπόθεση Έπσταϊν»: Τα 29 πρόσωπα που «προστατεύτηκαν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ισχυρίζεται ότι 29 φίλοι του Έπσταϊν προστατεύτηκαν μέσω «μυστικών συμφωνιών» με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Νέα τροπή στην «υπόθεση Έπσταϊν»: Τα 29 πρόσωπα που «προστατεύτηκαν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Νέα τροπή, φαίνεται, να δίνει στην πολύκροτη «υπόθεση Έπσταϊν» η
Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Η καταδικασμένη - για την εμπλοκή της σε σεξουαλική εγκλήματα - συνεργάτης του Επστάιν κατέθεσε πρόσφατα αίτηση ακύρωσης της ποινής της, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς έκλεισαν «μυστικές συμφωνίες» με συνεργάτες του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το νομικό έγγραφο, 25 άνδρες φέρονται να έκαναν αθέατες συμφωνίες, ενώ τέσσερις φερόμενοι ως «συνωμότες» ήταν γνωστοί στις αρχές αλλά δεν κατηγορήθηκαν ποτέ. «Κανένας από τους τέσσερις ονομαστούς συνεργούς ή τους 25 άνδρες με μυστικές συμφωνίες δεν διώχθηκε», αναφέρει η κατάθεση.

Η Μάξγουελ δεν κατονομάζει κανένα από τα άτομα, αλλά υποστηρίζει ότι η πιθανή απόκρυψη αυτών των συμφωνιών υπονόμευσε τη δικαιοσύνη της δίκης της και παραβίασε τα συνταγματικά της δικαιώματα. «Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι υπήρχαν 25 άνδρες με τους οποίους οι εισαγγελείς έκλεισαν μυστικές συμφωνίες — οι οποίοι θα μπορούσαν εξίσου να θεωρηθούν συνεργοί», αναφέρει το έγγραφο. «Κανένας από αυτούς δεν έχει διωχθεί και κανένας δεν αποκαλύφθηκε στην αιτούσα· θα τους είχε καλέσει ως μάρτυρες αν γνώριζε».

Η αίτηση της Μάξγουελ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για παρατυπίες στη σύνθεση του σώματος των ενόρκων και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων. Η Μάξγουελ υποστηρίζει ότι η δίωξή της ήταν πολιτικά υποκινούμενη, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι δεν ήρθαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Η 64χρονη εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή γυναικεία φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Bryan του Τέξας.

Καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2021 για σεξουαλικά εγκλήματα,

Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε πέρυσι να εξετάσει την έφεσή της. Τώρα, μέσω της αίτησης habeas corpus, ζητά «να ακυρωθεί, να ανασταλεί ή να διορθωθεί» η ποινή της λόγω φερόμενων συνταγματικών παραβιάσεων.

Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές, καθώς οι δικαστές αποφεύγουν την ατέρμονη επανεκδίκαση υποθέσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο δικαστήριο ότι αναμένει να ολοκληρώσει την ανασκόπηση και την δημοσίευση των αρχείων Epstein «το συντομότερο δυνατό».

