«Φάκελος Επστάϊν»: Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία

«Φάκελος Επστάϊν»: Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία
Τουλάχιστον 11.000 επιπλέον αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με πολύ περισσότερες αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ από ό,τι περιείχαν οι προηγούμενες παρτίδες, όπως αναφέρει ο Guardian. Τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν τη νύχτα της Τρίτης και περιλαμβάνουν τον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε πτήση με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη γυναίκα τη δεκαετία του 1990. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα ήταν θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος και το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στα αρχεία δεν υποδηλώνει καμία ποινική παράβαση.

Οι αναφορές στον Τραμπ

Ένα από τα έγγραφα αναφέρει ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολύ περισσότερες φορές από ό,τι έχει αναφερθεί προηγουμένως (ή από ό,τι γνωρίζαμε)». Το email εστάλη στις 7 Ιανουαρίου του 2020 και αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας email που περιλαμβάνει την επικεφαλίδα θέματος: «RE: Αρχεία πτήσης Έπσταϊν». Ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν εξαιρεθεί, αλλά στο κάτω μέρος του email αναγράφεται ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης - με το όνομα εξαιρεμένο.

Το email αναφέρει: «Αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν παρούσα και η Μάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διάφορες χρονικές στιγμές, με την τότε σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ».

«Σε μια πτήση το 1993, ο ίδιος και ο Έπσταϊν είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. Σε μια άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και η τότε 20χρονη - με το όνομα του ατόμου να έχει αποκρυφθεί. Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες σε μια υπόθεση κατά της Mάξγουελ».

Το 2022, η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα όπως συνωμοσία με σκοπό την προσέλκυση ανηλίκων σε ταξίδια με σκοπό την εμπλοκή σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις και εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο Τραμπ ήταν φίλος του Έπσταϊν επί χρόνια, αλλά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι είχαν τσακωθεί περίπου το 2004 - χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του εκλιπόντος χρηματιστή. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν και η παρουσία του στις πτήσεις δεν υποδηλώνει αδικοπραγία.

400 βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα και διαβατήρια

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν νομικά υποχρεωμένο να δημοσιεύσει τα έγγραφα μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Η πρώτη συλλογή των «Αρχείων Έπσταϊν» δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής μετά από μήνες καθυστέρησης και κωλυσιεργίας από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε στο Fox News ότι αναμένει από το υπουργείο να δημοσιεύσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη αρχεία τις επόμενες εβδομάδες.

Η νέα δημοσίευση στην οποία περιλαμβάνονται σχεδόν 400 βίντεο, υπολογιστικά φύλλα με αποδεικτικά στοιχεία, αποκόμματα αποσπάσματα και ηχητικά αρχεία, περιέχει επίσης ένα παλιό διαβατήριο που ανήκε στον Τζέφρι Έπσταϊν. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 1985 και έληξε το 1995. Κάτω από την υπογραφή του υπάρχει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία διαβατηρίου του Έπσταϊν, με κοστούμι και γραβάτα.

ep.jpg

Στο προηγούμενο υλικό που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή υπήρχε ένα άλλο διαβατήριο του Έπσταϊν - που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2009.

e.jpg

Την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα αρχεία του Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μετά την ψήφιση του Νόμου περί Διαφάνειας του Έπσταϊν. Τα αρχεία περιελάμβαναν αρκετές εικόνες, αντίγραφα και αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση του εκλιπόντος χρηματιστή όπως και φωτογραφίες απο αρκετές διασημότητες.

«Μου αρέσει ο Κλίντον. Δεν μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες του»

Καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δημοσιεύει περισσότερα έγγραφα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν του αρέσει να εμφανίζονται φωτογραφίες άλλων ανθρώπων». Μιλώντας μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, ο 79χρονος Τραμπ είπε επίσης: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι θυμωμένοι με όλες τις φωτογραφίες άλλων ανθρώπων». «Νομίζω ότι είναι απαίσιο... Όλο αυτό το πράγμα με τον Έπσταϊν είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν να εκτρέψουν την προσοχή από την τεράστια επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νόμιζα ότι αυτό είχε τελειώσει, πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που αυτό συνεχίζεται».

j.jpg

O Mικ Τζάγκερ με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον

Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν πρωταγωνιστεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, ο Τραμπ απάντησε: «Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον. Δεν μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες του. Υπάρχουν και δικές μου φωτογραφίες. Όλοι ήταν φίλοι με αυτόν τον τύπο (τον Έπσταϊν). Πιθανότατα έχετε φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που γνώρισαν αθώα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια, πριν από πολλά χρόνια, και είναι ιδιαίτερα σεβαστοί τραπεζίτες και δικηγόροι και άλλοι».

«Αλλά είναι σε φωτογραφία μαζί του επειδή ήταν σε ένα πάρτι, και καταστρέφεις τη φήμη κάποιου», ανέφερε επίσης το BBC . Ο Τραμπ και ο Κλίντον έχουν συνδεθεί και οι δύο με τον Έπσταϊν, αλλά έκτοτε έχουν αποκηρύξει τη φιλία τους μαζί του. Δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και η εμφάνισή τους στα αρχεία δεν υποδηλώνει κάποιο αδίκημα.

l.jpg

O Kλίντον με την Γκισλέιν Μάξγουελ

Μεταξύ άλλων έχουν εμφανιστεί στα αρχεία, οι: Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής της Virgin, Ζαν-Λικ Μπρινέλ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων, Μπιλ Κλίντον, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Γουόλτερ Κρονκάιτ, Αμερικανός ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής, Μικ Τζάγκερ, μουσικός, Μάικλ Τζάκσον, μουσικός, Νταϊάνα Ρος, μουσικός
Κέβιν Σπέισι, ηθοποιός, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, Βρετανός πρώην πρίγκιπας, Πίτερ Μάντελσον, Βρετανός πολιτικός και Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργάτης του Έπσταϊν

