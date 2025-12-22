Υπόθεση Έπσταϊν: Oι 13 φωτογραφίες που εξαφανίστηκαν από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ πλαισιωμένη από γυναίκες με μπικίνι ήταν ανάμεσα στα τουλάχιστον 13 αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που αποσύρθηκαν ξαφνικά το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε υπόνοιες για συγκάλυψη. Αφού δημοσίευσε 300.000 σελίδες από τα αρχεία την Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αφαίρεσε αρκετές από αυτές. Πολλά από τα αρχεία είχαν ήδη υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, με σχεδόν 700 σελίδες να έχουν «μαυρίσει» εντελώς και τα πρόσωπα των γυναικών να έχουν καλυφθεί, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες ότι δεν φθάνει ολόκληρη η αλήθεια στο κοινό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εκατοντάδες φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν, μερικές προφανώς τραβηγμένες από τον ίδιο τον Τζέφρι Έπσταϊν , και δεκάδες άλλες από το FBI όταν έκαναν έφοδο στις ιδιοκτησίες του εκλιπόντος παιδόφιλου χρηματιστή. Μία από αυτές έδειχνε ένα ανοιχτό συρτάρι γραφείου που περιείχε δύο φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ. Σε μια απο αυτές που δεν είχε δημοσιευτεί μέχρι τώρα, ο ίδιος ποζάρει με τέσσερις γυναίκες με μαγιό.

Χθες βράδυ, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την απόφαση να αφαιρεθεί η φωτογραφία από το δημόσιο αρχείο. Επικαλέστηκε ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα των γυναικών, αλλά επέμεινε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ήταν μεταξύ των θυμάτων του Έπσταϊν. Ωστόσο, ώρες αργότερα, σε μια δραματική στροφή 180 μοιρών και μετά από κατηγορίες για συγκάλυψη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η εικόνα είχε επιστρέψει σε κοινή θέα.

Τα αρχεία περιείχαν επίσης μια άλλη φωτογραφία που απεικόνιζε τον Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, τον Έπσταϊν, και την επί χρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέν Μάξγουελ. Το αρμόδιο τμήμα εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης επεσήμανε μια εικόνα του προέδρου Τραμπ για πιθανές περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των θυμάτων. Από υπερβολική προσοχή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε προσωρινά την εικόνα για περαιτέρω έλεγχο. Μετά την αξιολόγηση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στη φωτογραφία απεικονίζονται θύματα του Έπσταϊν και η φωτογραφία έχει αναδημοσιευτεί χωρίς καμία τροποποίηση ή διαγραφή.»

Πίνακες γυμνών γυναικών

Ο Μπλανς πρόσθεσε: «Μάθαμε μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της φωτογραφίας ότι υπήρχαν ανησυχίες για αυτές τις γυναίκες... οπότε την κατεβάσαμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Αν πιστεύαμε ότι η φωτογραφία περιείχε θύμα, δεν θα την είχαμε ανεβάσει... χωρίς να διορθώσουμε τα πρόσωπα».

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι η φωτογραφία του Τραμπ με τις γυναίκες μπορεί να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού μαγιό Miss Hawaiian Tropic, στον οποίο υπήρξε κριτής αρκετές φορές. Οι άλλες φωτογραφίες που αφαιρέθηκαν από τα έγγραφα ήταν σχεδόν όλες πίνακες γυμνών γυναικών που κρέμονταν στο σπίτι του Έπσταϊν. Η Μαρίνα Λασέρντα, θύμα του Έπσταϊν, η οποία κακοποιήθηκε από την ηλικία των 14 ετών μέχρι που κρίθηκε «πολύ μεγάλη» στα 17 της, χαρακτήρισε τις διαγραφές «χαστούκι στο πρόσωπό μας».

Ο Τραμπ, ο οποίος επί δεκαετίες κινούνταν στους ίδιους κύκλους με τον Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, προσπάθησε να αποφύγει τις φήμες για δεσμούς με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, γράφει η Daily Mail. Το πιο διάσημο θύμα του Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, παρασύρθηκε από το κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς για να εργαστεί για τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Ο Μπλανς χαρακτήρισε «γελοίο» τον ισχυρισμό ότι η φωτογραφία αφαιρέθηκε λόγω του Τραμπ. «Δεν έχει καμία σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε στο NBC News. «Υπάρχουν ήδη δημοσιοποιημένες δεκάδες φωτογραφίες του Προέδρου Τραμπ όπου τον βλέπουμε με τον κ. Έπσταϊν. Οπότε, η παραδοξότητα του να κατεβάζουμε μια φωτογραφία, μία μόνο φωτογραφία, επειδή μέσα ήταν ο πρόεδρος Τραμπ, είναι γελοία».

Ενώ η εμφάνιση στις φωτογραφίες δεν αποτελεί απόδειξη αδικοπραγίας, η υπερβολικά έντονη επεξεργασία μπορεί να ενείχε τον κίνδυνο να δώσει λανθασμένη εντύπωση, με μια φωτογραφία των τραγουδιστών Michael Jackson και Diana Ross και τρεις μαυρισμένες φιγούρες να υποδηλώνουν ότι είχαν συναντήσει θύματα του Έπσταιν.

Στην πραγματικότητα, η εικόνα ήταν ήδη δημόσια διαθέσιμη και τα κρυμμένα άτομα ήταν τα ίδια τα παιδιά του Τζάκσον, ο Μάικλ Τζούνιορ και η Πάρις, και ο γιος του Ρος, ο Έβαν. Ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας, δήλωσε ότι θα διερευνήσει το θέμα, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των πλουσίων και ισχυρών».

Ο Ρεπουμπλικάνος Τόμας Μάσι δήλωσε ότι η περιορισμένη κυκλοφορία «δεν συμμορφώνεται κατάφωρα ούτε με το πνεύμα ούτε με το γράμμα του νόμου». Απαντώντας στην αφαίρεση της φωτογραφίας με τον κ. Τραμπ, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είπαν: «Τι άλλο καλύπτεται;» Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η κυβέρνηση διέταξε την δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων σε συνεργασία με το Κογκρέσο, προσθέτοντας ότι «είχε κάνει περισσότερα για τα θύματα από ό,τι έχουν κάνει ποτέ οι Δημοκρατικοί».

Το πρωτοσέλιδο για τον Κάρολο και την Νταϊάνα

Η εμμονή του Τζέφρι Έπσταϊν με τη βασιλική οικογένεια μπορεί να φανεί σε μια από τις πιο παράξενες φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού του. Ανεξήγητα πλαισιωμένο και κρεμασμένο στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας ήταν ένα πρωτοσέλιδο των Times από τον Ιούνιο του 1994, όταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είπε στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Ντίμπλμπι ότι το διαζύγιο με την πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν θα τον εμπόδιζε να γίνει βασιλιάς.

Η ιστορία συνοδευόταν από μια ολόσωμη φωτογραφία της Νταϊάνα με το λεγόμενο «φόρεμα εκδίκησης», ένα βραδινό φόρεμα με ανοιχτούς ώμους που έχει περιγραφεί ως το πιο εμβληματικό μικρό μαύρο φόρεμα όλων των εποχών, το οποίο φόρεσε σε μια γκαλά υψηλού προφίλ στο Λονδίνο τη νύχτα που η συνέντευξη μεταδόθηκε στο ITV.

Το πρωτοσέλιδο πιστεύεται ότι προηγείται της συνάντησης του Έπσταϊν με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ - τον πρώην πλέον Δούκα του Γιορκ- και το ζευγάρι γνωρίστηκε λίγα χρόνια αργότερα από την κοσμική Γκισλέιν Μάξγουελ, φίλη του Άντριου από το πανεπιστήμιο και κοπέλα του Έπσταϊν που έγινε μαντάμ.

Τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες από το εσωτερικό των κατοικιών του Έπσταϊν. Πιστεύεται ότι η πρώτη σελίδα των Times, η οποία έχει τον τίτλο «Το διαζύγιο δεν αποτελεί εμπόδιο για τον θρόνο, λέει ο Πρινς», βρέθηκε από το FBI στο «σπίτι» του Έπσταϊν στο ιδιωτικό του νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς στην Καραϊβική.

Η φωτογραφία δείχνει το απόκομμα στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας, με μπλουζάκια πόλο να κρέμονται μπροστά και ένα ζευγάρι παπούτσια στη βάση. Όπως συμβαίνει με όλες τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, δεν υπάρχει εξήγηση για το πλαίσιο - κάτι που έχει οδηγήσει σε κριτική από πολιτικούς και θύματα του Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ήδη δεχθεί πυρά επειδή δεν δημοσίευσε όλα τα αρχεία μέχρι την προθεσμία της Παρασκευής, όπως ορίζει ο νόμος. Τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ερευνητικό υλικό που συνδέεται με τον Έπσταϊν, ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενα αφότου το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που επιβάλλει την δημοσίευσή τους στο σύνολό τους έως την Παρασκευή.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας για την δημοσιοποίηση των αρχείων, δήλωσε ότι ήταν απογοητευμένος με την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ και ότι στόχος του είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα. «Περιφρονούν το πνεύμα και το γράμμα του νόμου», δήλωσε στο CBS News την Κυριακή. «Είναι πολύ ανησυχητική η στάση που έχουν κρατήσει. Δεν θα είμαι ικανοποιημένος μέχρι να ικανοποιηθούν οι επιζώντες».

Η αφαίρεση των αρχείων έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων υποψιών γύρω από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν. Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή ήρθαν στο φως ως αποτέλεσμα μιας πράξης του Κογκρέσου που ανάγκασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τα δημοσιεύσει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με το αίτημα του Κογκρέσου για την δημοσιοποίηση εγγράφων, με ορισμένους όρους.

Απέκλεισε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα θύματα του Έπσταϊν, υλικό που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, υλικό που απεικονίζει σωματική κακοποίηση, τυχόν αρχεία που «θα έθετε σε κίνδυνο μια ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα» ή οποιαδήποτε διαβαθμισμένα έγγραφα που πρέπει να παραμείνουν μυστικά για την προστασία της «εθνικής άμυνας ή της εξωτερικής πολιτικής».

Αλλά πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν ήταν σε μεγάλο βαθμό κρυμμένα. Υπήρχαν περιορισμένες νέες πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματα του Έπσταϊν και στοιχεία όπως εσωτερικά υπομνήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις αποφάσεις απαγγελίας κατηγοριών δεν συμπεριλήφθηκαν στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν.

Διαβάστε επίσης