Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων στις 28 Φεβρουαρίου 2026
Λόγω 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων
Η Hellenic Train έκανε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
