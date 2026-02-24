Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων στις 28 Φεβρουαρίου 2026

Λόγω 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων

Η Hellenic Train έκανε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

