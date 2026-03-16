Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Ριζική θα είναι η αλλαγή του καιρού από αύριο με την κακοκαιρία να επηρεάζει το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Αναλυτικά η σελίδα Weather Phenomena αναφέρει:

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο, με τα φαινόμενα αρχικά να εντοπίζονται μέχρι και την Τετάρτη σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ενώ από την Πέμπτη οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι πιο γενικευμένες και θα αφορούν το σύνολο της χώρας, με τάση να διατηρηθούν στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα μέχρι και το Σάββατο.

Έτσι αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου, θα έχουμε νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους, με τις όποιες βροχές αρχικά να εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Δυτική Στερεά, την Δυτική Πελοπόννησο, την Μακεδονία (κυρίως δυτική) και την Δυτική Θεσσαλία, με τάση τα φαινόμενα να επεκταθούν στο σύνολο της Πελοποννήσου, καθώς και στην Κρήτη, ενώ την Τετάρτη 18 Μαρτίου ο κύριος όγκος των πιο αξιόλογων φαινομένων θα εντοπίζεται στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών.

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου και από τα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, ειδικά από τις απογευματινές ώρες της ημέρας, με τις βροχές σταδιακά να επηρεάζουν το σύνολο της χώρας, όπου ειδικά την Παρασκευή θα είναι γενικευμένες και κατά τόπους από αξιόλογες έως ισχυρές, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κατά πάσα πιθανότητα :
• Στα Ιόνια Νησιά
• Την Δυτική Στερεά
• Την Δυτική Θεσσαλία
• Την Δυτική Μακεδονία
• Την Ήπειρο
• Και την Δυτική Πελοπόννησο

Παράλληλα, από την Πέμπτη, η είσοδος των ψυχρών αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη, θα συμβάλλουν στην πρόσκαιρη μεν αλλά σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε την εκδήλωση χιονοπτώσεων, αρχικά στα μεγαλύτερα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, με τάση όμως πρόσκαιρα από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής να καταλήξουν και στις ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπως και στην Στερεά (μικρή πιθανότητα για παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις έχει και η Πάρνηθα), ενώ αξιόλογες χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τα λιγότερα φαινόμενα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κάτι που όμως θα το δούμε αναλυτικότερα την Τετάρτη που θα έχουμε και τα νεότερα δεδομένα. Όσον αφορά τους βόρειους ανέμους, από την Πέμπτη στην περιοχή του Αιγαίου θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο πέλαγος θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις δίχως να δημιουργήσουν προβλήματα.

Τέλος, η θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη θα κινείται μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με την μέγιστη να αγγίζει τους 16 με 18 βαθμούς κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η μέγιστη δεν θα ξεπερνά τους 11 με 13 βαθμούς κελσίου, ακόμα και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, παραμένοντας σε αυτές τις τιμές μέχρι ενδεχομένως και την Κυριακή.

Όσον αφορά τον παγετό, το επίπεδο παγοποίησης στα μηδενικά υψόμετρα δεν αφήνει τα περιθώρια για κάτι τέτοιο, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να καταλήξουν κάτω από το μηδέν, παρά μόνο στα ορεινά τμήματα και κυρίως από το υψόμετρο των 1.200 μέτρων και πάνω. Παρά ταύτα, θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Όσον αφορά την Αττική και την Θεσσαλονίκη, οι πιο αξιόλογες βροχές αναμένονται κυρίως από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης έως και τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, με τάση να επιμείνουν ενδεχομένως μέχρι και το Σάββατο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τα φαινόμενα θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας.

