Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές βροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη

Άστατο αναμένεται να είναι αύριο Τρίτη το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές, νεφώσεις και ανέμους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στα δυτικά και νότια της χώρας τα οποία βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο βόρεια έως τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως τους 18 βαθμούς.

Στην Αττική αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές να σημειώνονται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 15 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

