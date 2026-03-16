Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

Θλίψη σκόρπισε στην Πρέβεζα ο ξαφνικός θάνατος ενός 51χρονου αστυνομικού εν ώρα υπηρεσίας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου, στον Δήμο Πάργας με τον 51χρονο να καταρρέει ξαφνικά μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του.

Ο 51χρονος εκτελούσε καθήκοντα σκοπού στο αστυνομικό τμήμα, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η κινητοποίηση των συναδέλφων του ήταν άμεση και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες με τον αστυνομικό να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ο 51χρονος διακομίσθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου οι γιατροί συνέχισαν τη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις επίμονες προσπάθειες ο αστυνομικός δεν κατάφερε να επανέλθει και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η είδηση της απώλειας του 51χρονου Ιωσήφ Παππά βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του στην Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας, αλλά και πολίτες που τον γνώριζαν προσωπικά.

Όλοι τους κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, που υπηρέτησε με συνέπεια το καθήκον του. Η Ελληνική Αστυνομία αποχαιρετά έναν ακόμη άνθρωπο της υπηρεσίας που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας:

«Δυστυχώς ξημέρωσε μέρα βαθιάς θλίψης για την αστυνομική οικογένεια της Πρέβεζας. Ο αγαπητός σε όλους συνάδελφός μας, Ιωσήφ Παππάς, δεν είναι πια μαζί μας. Απεβίωσε σήμερα τις πρωινές ώρες, αφήνοντας πίσω του εμβρόντητους και συντετριμμένους όλους εμάς, αλλά κυρίως την οικογένειά του.

Τα λόγια είναι φτωχά. Όλοι γνωρίζουμε πόσο καλόψυχο παιδί πήρε μαζί του ο Κύριος. Θα μας λείψει ιδιαίτερα το χαμόγελό του και η συναδελφική του ακεραιότητα.

Εκ βάθους καρδίας, οι αστυνομικοί της Πρέβεζας ευχόμαστε συλλυπητήρια και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ιωσήφ, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας».

Με πληροφορίες από prevezanews.gr

Διαβάστε επίσης