Κέρκυρα: 14χρονος έπεσε από πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε αφού έπεσε με το πατίνι που οδηγούσε.
Αρχικά ο ανήλικος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, με επισκληρίδιο αιμάτωμα, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.
Σχόλια
