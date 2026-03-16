Κέρκυρα: 14χρονος έπεσε από πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία

Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» με επισκληρίδιο αιμάτωμα 14χρονος που έπεσε από πατίνι στην Κέρκυρα

Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε αφού έπεσε με το πατίνι που οδηγούσε.

Αρχικά ο ανήλικος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, με επισκληρίδιο αιμάτωμα, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ στην συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.