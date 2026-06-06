ΠΑΣΟΚ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης: Το δίπολο Ανδρουλάκη - Δούκα και η αγωνία για συστράτευση

Η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης, επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση μετά το τέλος της συνεδρίασης αν και δεν έλειψαν οι εκατέρωθεν αιχμές από το δίπολο Ανδρουλάκη - Δούκα.

Χθες το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπο με νέο εφιάλτη εσωκομματικής έντασης, καθώς τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη, οι αιχμές του Χάρη Δούκα και η αντιπαράθεση με την Άννα Διαμαντοπούλου έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι στη Χαριλάου Τρικούπη αναζητούν πολιτικό βηματισμό, την στιγμή που στις δημοσκοπήσεις έπονται του κόμματος Τσίπρα.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως «πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ' όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

Ταυτόχρονα τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα καθώς «αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος» αναφέρει στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Τα μηνύματα Ανδρουλάκη

Μήνυμα αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ έστειλε με σαφήνεια ο πρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά τη συνεδρίαση του οργάνου, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε επίσης αιχμές κατά στελεχών όπως ο Χάρης Δούκας, που μιλούν για συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά». Ενώ διαμήνυσε πως το ΠΑΣΟΚ «δεν θα γίνει κομπάρσος»

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει κομπάρσος»

«Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην ΕΛ.ΑΣ, και πρόσθεσε:

«Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο».

Συνεχίζοντας, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού λέγοντας πως «γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ» και συνέχισε: «Βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο».

«Γι' αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο», είπε εν συνεχεία και πρόσθεσε:

«Η ακρίβεια και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα, το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Θέλει κόμματα που κάνουν μόνο περιγραφή και λαϊκισμό για να αποδεικνύει - μέσα από την περιγραφή και το λαϊκισμό - ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. “Εμείς είμαστε και κανένας άλλος δεν μπορεί να κυβερνήσει”».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, λέγοντας χαρακτηριστικά:

« Ήμουν πολύ συγκεκριμένος με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Η επιλογή να μην ψηφίσουμε τρίτη θητεία Γ. Στουρνάρα ήταν μια μεμονωμένη επιλογή; Ή προήλθε από μια συζήτηση προσυνεδριακή και συνεδριακή και η κοινωνία να πάρει από το ΠΑΣΟΚ ένα μήνυμα: ότι πρέπει να υπάρχει εναλλαγή στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας. Είναι μια σοσιαλδημοκρατική πατέντα του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια. Το μόνο παράδειγμα είναι - εκτός ευρώ - η Ρουμανία. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με το πρόσωπο του κ.Στουρνάρα. Έχει να κάνει με την κεντρική επιλογή που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις με τεράστιες εξουσίες. Άρα, αντί κάποιοι να επιτεθούν στον ΠΑΣΟΚ, πρέπει να απολογηθούν. Γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουν μια εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,- μια θέση που με τα σημερινά χαρακτηριστικά δεν έχει κάποια ισχυρή εξουσία- αλλά από την άλλη για μια θέση με τεράστιες εξουσίες επιτρέπουν τρεις εξαετίες και μπορεί και παραπάνω στο μέλλον;»

«Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα αλλά και ένα κόμμα σύγχρονο. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας», επεσήμανε επίσης και συνέχισε:

«Αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό˙ όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει».

«Πρέπει να δώσετε τον αγώνα όλοι σας, από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία», ανέφερε ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνέχισε:

«Η παρουσία σας στα κανάλια, τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη μας, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει, γιατί οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά.

Τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια. Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο.

Πρέπει από σήμερα, το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Εμείς θα δώσουμε την μάχη για τα πραγματικά προβλήματα».

«Γι’ αυτό λοιπόν ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση. Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα. Γι’ αυτό λοιπόν σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και επάνω στην πολιτική μας αυτονομία. Διότι αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πουν: «Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία». Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης», ανέφερε επίσης.

Επιμένει ο Χάρης Δούκας

Από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τις θέσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ζητώντας μεταξύ άλλων να μην μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας και να ανοίξει το διάλογο για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

Τα σημαντικότερα σημεία της τοποθέτησής του είναι τα εξής:

Θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση. Και ο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση.

• Είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση, εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας.

• Θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση. Με αυτή την προσέγγιση, πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, ΠΑΝΤΑ με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία μας, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Καμία χαμένη ψήφος. Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνεύσει, όταν τα πυρά είναι συντονισμένα, γι’αυτό και με κάθε τρόπο υπηρετεί το “διαίρει και βασίλευε”.

• Θέλω εδώ να τονίσω, ότι η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθέν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

• Αν θέλουμε να είμαστε εμείς ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξουμε εμείς τον διάλογο. Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς.

• Δεν είναι λογικό σε δημόσια θέαβουλευτές του κόμματός μας να κατηγορούν τον Δήμο της Αθήνας και να μην υπερασπίζονται το έργο μας, τροφοδοτώντας τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας.

• Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Διαμαντοπούλου: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τη ΝΔ

Η Άννα Διαμαντοπούλου, τέλος, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αιχμηρής στιχομυθίας με τον Χάρη Δούκα. Ο δήμαρχος Αθηναίων απευθυνόμενος φέρεται να της είπε: «Χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πριν ούτε μετά». Η απάντηση της Διαμαντοπούλου ήταν άμεση: «Μα εγώ δεν είπα ότι θα συνεργαστούμε». Να σημειωθεί πως η πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου διαψεύδει τον σχετικό διάλογο

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