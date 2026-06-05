Επιμένει ο Χάρης Δούκας: Να μη γίνουμε κόμμα διαμαρτυρίας, να ανοίξουμε το διάλογο

Υπερασπιζόμενος των θέσεων του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ζήτησε μεταξύ άλλων να μην μετατραπεί το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας και να ανοίξει το διάλογο για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

Τα σημαντικότερα σημεία της τοποθέτησής του είναι τα εξής:

Θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση. Και ο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση.

• Είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση, εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας.

• Θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση. Με αυτή την προσέγγιση, πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, ΠΑΝΤΑ με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία μας, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Καμία χαμένη ψήφος. Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνεύσει, όταν τα πυρά είναι συντονισμένα, γι’αυτό και με κάθε τρόπο υπηρετεί το “διαίρει και βασίλευε”.

• Θέλω εδώ να τονίσω, ότι η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθέν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

• Αν θέλουμε να είμαστε εμείς ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξουμε εμείς τον διάλογο. Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς.

• Δεν είναι λογικό σε δημόσια θέαβουλευτές του κόμματός μας να κατηγορούν τον Δήμο της Αθήνας και να μην υπερασπίζονται το έργο μας, τροφοδοτώντας τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας.

• Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης