Η «σκιώδης» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – Ποια στελέχη αναλαμβάνουν ρόλο και σε ποιους τομείς

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ συγκροτεί οκτώ κύκλους δημόσιας πολιτικής, δημιουργώντας μία «σκιώδη κυβέρνηση» με στελέχη από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

Οι κύκλοι καλύπτουν βασικούς τομείς όπως Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική, Κράτος, Ανάπτυξη, Κοινωνικό Κράτος, Παιδεία, Δικαιοσύνη και Περιβάλλον.

Στους κύκλους συμμετέχουν πρώην υπουργοί, βουλευτές, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες και πρόσωπα από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται στενά με κοινοβουλευτικούς και κομματικούς τομείς για τη διαμόρφωση ενιαίου πολιτικού λόγου και την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος.

Η δομή στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, καθώς και στην ανάδειξη και ανάπτυξη προγραμματικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ. Snapshot powered by AI

Με ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα που συνδυάζει κοινοβουλευκή εμπειρία, κυβερνητική γνώση, ακαδημαϊκή κατάρτιση και παρουσία από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, το ΠΑΣΟΚ προχωρά στη συγκρότηση οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής, διαμορφώνοντας ουσιαστικά τη δική του «σκιώδη κυβέρνηση».

Η νέα δομή αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, με τους οκτώ κύκλους να καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των βασικών πεδίων κυβερνητικής πολιτικής. Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων και την εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν ρόλους πολιτικού συντονισμού ξεχωρίζουν πρώην υπουργοί, εν ενεργεία βουλευτές, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες, αλλά και πρόσωπα με παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη στον κύκλο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δίπλα σε στελέχη όπως ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Σωκράτης Κάτσικας και ο γνωστός αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής.

Στον τομέα της Οικονομίας συμμετέχουν οι: Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Φίλιππος Σαχινίδης, ενώ, στην Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Άμυνα κομβικό ρόλο αναλαμβάνουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περράκης.

Σημαντικά στελέχη τοποθετούνται επίσης στους κύκλους Κράτους και Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξης, Κοινωνικού Κράτους, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Υποδομών, συγκροτώντας ένα ευρύ δίκτυο πολιτικού συντονισμού που θα έχει ως αποστολή την παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, την ανάδειξη των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τους Κοινοβουλευτικούς Τομείς Εργασίας, τους Τομείς Πολιτικής και τα κομματικά όργανα, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενιαίου πολιτικού λόγου και την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία.

Όλα τα ονόματα:

Οικονομία

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης

Εξωτερική πολιτική – Εθνική Άμυνα

Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

Νικόλας Φαραντούρης

Στέλιος Περράκης

Κράτος – Δημόσια Διοίκηση

Παναγιώτης Δουδωνής

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη – Ναυτιλία – Τουρισμός

Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

Κοινωνικό Κράτος – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

Δικαιοσύνη – Θεσμοί

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές

Γιάννης Μανιάτης

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Κώστας Μαθιουδάκης

Νίκος Μήλης

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