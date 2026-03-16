Παναγόπουλος μετά τις πληροφορίες ότι δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση

Για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωσή του μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι έχει αποκρύψει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες του ποσά που φέρονται να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Παναγόπουλος: «Ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία»

Συγκεκριμένα ο κ. Παναγόπουλος, σημειώνει πως πρόκειται για «ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, διαμηνύει πως τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει στοιχεία για την υπόθεση και συνεχίζει: «Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Η έρευνα της Αρχής για τον Γιάννη Παναγόπουλο

Η δήλωση αυτή έρχεται αφού είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι μετά από νέα έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προέκυψε ότι στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του κ. Παναγόπουλου δεν περιλαμβάνονται ποσά που φέρονται να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Όπως έγραψε νωρίτερα το newsbomb.gr, η έρευνα της Αρχής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποκαλύψεων για την υπόθεση διαχείρισης κονδυλίων που σχετίζονται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Παναγόπουλου, ενώ το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες.

Όπως σημειώνεται, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, ωστόσο όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως επικεφαλής ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Διαβάστε επίσης