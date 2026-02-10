Δεν μας αγγίζει η υπόθεση Παναγόπουλου - Ήταν ενεργό, εμβληματικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, λέει το Μαξίμου

Για προσπάθεια εργαλοιοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης του προέδρου της ΓΕΣΕΕ από την αντιπολίτευση κάνουν λόγο στην κυβέρνηση υπενθυμίζοντας πως ο κ. Παναγόπουλος ήταν ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν πως δεν πρόκειται να στοχοποιήσουν συνολικά ένα κόμμα επειδή ελέγχεται, όπως λένε, ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όμως ξεκαθαρίζουν πως δεν θα «χρεωθούν» και τον κ. Παναγόπουλο.

Όσον αφορά δημοσιεύματα που εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα στην όλη ιστορία, στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν πως αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα άτομα και δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια έρευνα για αυτά.

Όπως λένε, κανένα από τα υπόλοιπα πρόσωπα που ελέγχονται δεν έχει, ούτε είχε κάποια πολιτική ιδιότητα, ενώ συγκεκριμένα για την κυρία Στρατινάκη τονίζουν πως δεν είναι στα ελεγχόμενα πρόσωπα. Προσθέτουν μάλιστα πως η ίδια είχε φύγει από το υπουργείο Εργασίας αρκετό καιρό πριν από τη συγκεκριμένη περίπτωση ενώ δεν ανέλαβε ποτέ καθήκοντα στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα υπενθυμίζουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση έργων κατάρτισης με συγκεκριμένη ποσόστωση. «Η εμπλοκή, κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση τέτοιων έργων είναι κατεύθυνση της Ευρώπης και δεν είναι κάτι που ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας των τελευταίων ετών αποφάσισε μια μέρα» λένε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με δημοσιεύματα για προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι διαδικασίες μεταφοράς των πόρων, όπως λένε, έγιναν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και για αυτό η υπόθεση που ερευνάται, αφορά τον τρόπο που εκτελέστηκε το Πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και όχι από το δημόσιο.

Όσον αφορά τώρα τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους αυτός λένε πως θα συνεχιστεί κανονικά όπως θα συνεχιστεί κανονικά και η διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

