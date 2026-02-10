Η απάντηση των αρμόδιων υπουργείων για την εργαλειοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου

Απαντήσεις στις προσπάθειες εργαλοιοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης του προέδρου της ΓΣΕΕ από την αντιπολίτευση έδωσε η κυβέρνηση με κοινή ανακοίνωση των εμπλεκομένων υπουργείων

Η απάντηση των αρμόδιων υπουργείων για την εργαλειοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου

Το κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών κι Εργασίας, επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι η διαχείριση και χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με κοινωνικούς εταίρους όπως η ΓΣΕΕ) έγινε νόμιμα, θεσμικά και κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυθαίρετες ή φωτογραφικές αποφάσεις.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης επισημαίνονται τα εξής:

⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁠Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023 ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των Ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ (όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024) για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά για τα έργα των Συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

⁠Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια».

