Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Στο κάδρο και πολιτικά πρόσωπα

Δεν αποκλείεται να προκύψουν πολιτικές ευθύνες, καθώς τα κοινοτικά κονδύλια απαιτούσαν έγκριση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Διαστάσεις, με ενδεχόμενες πολιτικές προεκτάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς στο κάδρο των ερευνών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μπαίνουν σε αυτή τη φάση και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ροή μαύρου χρήματος.

Η εξέλιξη των ερευνών ωστόσο δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε πολιτικά πρόσωπα, καθώς στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών εκτιμάται ότι θα βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να είχαν εμπλοκή ή συνεργασία με προγράμματα, ύψους 93 εκατ. ευρώ την πενταετία 2020- 2025, τα οποία όμως απαιτούν υπουργική έγκριση.

Η υπόθεση εισέρχεται στο ποινικό μέρος της, με παραγγελία του εποπτεύοντος της οικονομικής εισαγγελίας, για τα δύο αδικήματα για τα οποία έχουν προκύψει ενδείξεις ενοχής, της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Σε δεύτερο χρόνο, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή τραπεζών για τις οικονομικές συναλλαγές και του κτηματολογίου για ακίνητα και τυχόν αγορές ακίνητων. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε σε ακίνητα στον Άγιος Στέφανο Αττικής.

«Με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν»

Με νεότερη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης υπεξαίρεσης κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται.

Όπως υποστηρίζει μέχρι σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το σχετικό πόρισμα που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης μπαίνει πλέον η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων που φέρονται προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις, μετά την ενεργοποίηση της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η έρευνα αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρικά σχήματα.

Αφορμή για την έναρξη της διαδικασίας αποτέλεσε το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο συνοδεύεται από πράξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τη διερεύνηση ανέλαβε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, κατόπιν σχετικής εντολής της ηγεσίας της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.
Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

