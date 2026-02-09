Νέα έρευνα κατά Παναγόπουλου από την οικονομική εισαγγελία για χρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών δράσεων

Στο επίκεντρο εισαγγελικής διερεύνησης μπαίνει πλέον η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων που φέρονται προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις, μετά την ενεργοποίηση της Οικονομικής Εισαγγελίας. Η έρευνα αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρικά σχήματα.

Αφορμή για την έναρξη της διαδικασίας αποτέλεσε το πόρισμα της αρμόδιας Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο συνοδεύεται από πράξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τη διερεύνηση ανέλαβε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας, κατόπιν σχετικής εντολής της ηγεσίας της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζει στη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεξαίρεση και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναμένεται η κοινοποίηση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψουν τη μετατροπή των αρχικών υπονοιών σε συγκεκριμένες ενδείξεις, ιδίως ως προς την τύχη χρηματικών ποσών που είχαν εγκριθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για τον σκοπό αυτό, με τη συνδρομή τραπεζικών ιδρυμάτων, του Κτηματολογίου και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, θα εξεταστούν τραπεζικές συναλλαγές, τυχόν αγορές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας εντός της κρίσιμης περιόδου, καθώς και η διαδρομή και η τελική κατάληξη των σχετικών κονδυλίων.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, προτού η Οικονομική Εισαγγελία αποφανθεί για το εάν θα προχωρήσει σε άσκηση ποινικών διώξεων ή σε αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

