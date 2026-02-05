Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi με απ' ευθείας αναθέσεις για 75 εκ

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακόμα και ακινήτων.

Ο κορυφαίος συνδικαλιστής, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, φέρεται να εμπλέκεται έχοντας κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω κεφάλαια, εκτιμώμενου συνολικού ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν διατεθεί για την υλοποίηση επτά προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την πενταετία 2020-2025.

Το πόρισμα της Αρχής, που διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, τεκμηριώνει σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.

Συστηματική υπεξαίρεση μέσω αναθέσεων έργων

Ως πρόεδρος δύο ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να συμμετείχε σε διαδικασίες που οδηγούσαν σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων. Η έρευνα εξέτασε διεξοδικά την οικονομική δραστηριότητα εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και εταιρειών, εστιάζοντας στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για υπηρεσίες κατάρτισης. Το σχήμα αφορούσε χρηματοδοτήσεις περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ, με ανάλυση τραπεζικών συναλλαγών και συμβάσεων.

Το modus operandi με τις απ' ευθείας αναθέσεις

Η κεντρική τακτική περιλάμβανε απευθείας αναθέσεις δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδιάμεσα εταιρικά σχήματα δέχονταν συστηματικά ροές κεφαλαίων και εναλλάσσονταν ως συμμετέχοντες ή ανάδοχοι. Πολλές απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια, παρακάμπτοντας ελέγχους διαφάνειας και δημοσιότητας. Αυτή η πρακτική επέτρεπε τη γρήγορη διοχέτευση πόρων χωρίς εξωτερική εποπτεία.

Μέρος των κονδυλίων ήταν σε μετρητά, γεγονός εντελώς ασυνήθιστο για δημόσια χρηματοδότηση, που διευκόλυνε την απόκρυψη τους. Οι εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα πολλαπλών παρόχων, ενώ ορισμένες δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή ή επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των έργων. Τέτοια ελλείμματα ενίσχυσαν την εκτίμηση της Αρχής ότι επρόκειτο για εταιρείες-οχήματα, σχεδιασμένες αποκλειστικά για τη διέλευση παράνομων κεφαλαίων.

Εναλλαγή σε διαγωνισμούς και προκαθορισμένη επιλογή

Στις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς. Επιλέγονταν σταθερά ως ανάδοχοι από επιτροπές στις οποίες προήδρευε ο ίδιος ο Παναγόπουλος. Αυτή η εναλλαγή προσέδιδε νομιμοφάνεια, καλύπτοντας την ουσιαστική απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Οι συμβάσεις συνάπτονταν είτε απευθείας είτε διαγωνιστικά, πάντα με διοχέτευση πόρων σε ενδιάμεσα σχήματα που εναλλάσσονταν ρόλους.

Η μέθοδος αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για να νομιμοποιήσει συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν παροχή δήθεν υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων, με σκοπό την κάλυψη της μη υλοποίησης των έργων και την τελική ιδιοποίηση των πόρων.

Μεταφορές, αναλήψεις και απόκρυψη προέλευσης

Η Αρχή εντόπισε εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολόγηση. Επαναληπτικές αναλήψεις μετρητών ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το υπολογιζόμενο όφελος από την υπεξαίρεση ανήλθε σε 2.096.344,19 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων και της τελικής τους ιδιοποίησης.

Τα υπεξαιρεθέντα ποσά φέρονται να αναμιγνύονταν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας τη νομιμοποίηση μέσω καθημερινών συναλλαγών. Η έρευνα ανέτρεξε στη διάθεση των κονδυλίων, αποκαλύπτοντας πώς τα χρήματα μεταφέρονταν από συμβάσεις σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, με επανειλημμένες αναλήψεις που υπερβαίνουν κάθε λογική για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ποινικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Με βάση την ενδελεχή ανάλυση οικονομικών δεδομένων, η Αρχή αποδίδει κατηγορίες για υπεξαίρεση σε βάρος δημοσίων πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι δεσμεύσεις λογαριασμών και ακινήτων εφαρμόστηκαν και σε εταιρείες του σχήματος. Η υπόθεση μεταφέρεται πλέον σε προκαταρκτική εξέταση, με κλήσεις ελεγχόμενων προσώπων για παροχή εξηγήσεων.

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής: «Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς "… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία".

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη "στημένη" υπόθεση "κακουργηματικού" χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Διαβάστε επίσης