Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του επικεφαλής της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητεί με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων που σχετίζονται με τη δέσμευση των λογαριασμών του.

Η αναστολή της κομματικής ιδιότητας δεν συνιστά αυτοδικαίως διαγραφή, αφού λαμβάνεται ως μέτρο «έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης αποκαλύφθηκε ότι με απόφαση του προέδρου της Αρχής για το μαύρο χρήμα διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και οι οποίες φέρονται να ελήφθησαν κατά την περίοδο από το 2020 έως και το 2025. Τα εν λόγω ποσά είχαν διατεθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Από την ενδελεχή αξιολόγηση των στοιχείων και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προκύπτουν, σύμφωνα με το πόρισμα, σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι το συνδικαλιστικό στέλεχος προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

