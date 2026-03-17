Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Αθηνών - Σουνίου
Ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε από το αυτοκίνητο το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Αλθέας, σύμφωνα με το notia.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, καθώς και ένα περιπολικό της αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε από το αυτοκίνητο το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
