Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Αθηνών - Σουνίου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Αλθέας, σύμφωνα με το notia.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, καθώς και ένα περιπολικό της αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός πρόλαβε και βγήκε από το αυτοκίνητο το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε όχημα, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 17, 2026

Διαβάστε επίσης