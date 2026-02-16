Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική
Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (16/02) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε υπαίθριο πάρκινγκ στον Μαραθίτη Ηρακλείου.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»
20:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα
20:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού
20:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!
19:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ