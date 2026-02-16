Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (16/02) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες σε υπαίθριο πάρκινγκ στον Μαραθίτη Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της.