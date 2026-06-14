Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI
Ελεύθερος Τύπος: Βήμα Βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω
Η Καθημερινή: Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής
Τα Νέα: Στο τραπέζι και η μισή 13η Σύνταξη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου
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