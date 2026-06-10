Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουνίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Εθνική συμφωνία" για μειώσεις τιμών στο ράφι

Ελεύθερος Τύπος: Ράλι τιμών και για τα χωράφια

Η Καθημερινή: Λουκέτο έως τρία χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών

Τα Νέα: Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου