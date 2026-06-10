Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Εθνική συμφωνία" για μειώσεις τιμών στο ράφι
Ελεύθερος Τύπος: Ράλι τιμών και για τα χωράφια
Η Καθημερινή: Λουκέτο έως τρία χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών
Τα Νέα: Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου
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