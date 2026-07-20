Royal Caribbean: 3χρονος τραυματίστηκε στα γεννητικά όργανα από κάθισμα τουαλέτας σε κρουαζιερόπλοιο

Snapshot Τρίχρονο παιδί τραυματίστηκε σοβα στα γεννητικά όργανα από την πτώση του καθίσματος της τουαλέτας σε κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean.

Ο τραυματισμός προκλήθηκε λόγω έντονης θαλασσοταραχής και οδήγησε σε αιμορραγία και φίμωση που πιθανώς χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το κάθισμα δεν διέθετε μηχανισμό αργού κλεισίματος και δεν υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις για τον κίνδυνο.

Η Royal Caribbean αρνείται την ευθύνη, δηλώνοντας ότι το κάθισμα λειτουργούσε κανονικά και επικαλείται πιθανή ανθρώπινη παρέμβαση στην πτώση του.

Η οικογένεια έχει προσφύγει νομικά ζητώντας αποζημίωση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σε δικαστική διαμάχη με την παγκοσμίου φήμης εταιρεία κρουαζιέρας Royal Caribbean βρίσκεται μια οικογένεια από την Κίνα, διεκδικώντας αποζημίωση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου γιου τους στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο «Spectrum of the Seas», κατά τη διάρκεια πενθήμερης κρουαζιέρας από τη Σαγκάη προς το Ιντσόν της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο θείος του παιδιού στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα συνέβη κατά την πρώτη κιόλας νύχτα του ταξιδιού. Το τρίχρονο αγόρι χρησιμοποιούσε την τουαλέτα της καμπίνας όταν, λόγω της έντονης θαλασσοταραχής, το κάθισμα της τουαλέτας έπεσε απότομα επάνω του, προκαλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία και σοβαρή κάκωση στα γεννητικά όργανα.

Ο γιατρός του πλοίου διέγνωσε αμβλύ τραύμα στην περιοχή. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της οικογένειας στην Κίνα, οι περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί εμφάνισε φίμωση ως αποτέλεσμα του τραυματισμού, με τους θεράποντες ιατρούς να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση υπό γενική αναισθησία.

Οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί και η δικαστική οδός

Η πλευρά της οικογένειας στρέφεται κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι το κάθισμα της τουαλέτας δεν διέθετε τον απαραίτητο μηχανισμό απόσβεσης για να κλείνει αργά, ενώ στο μπάνιο δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική σήμανση. Οι συγγενείς του 3χρονου κάνουν λόγο για σαφή κίνδυνο ασφαλείας, ιδιαίτερα σε μια κρουαζιέρα που διαφημίζεται ως ιδανική για οικογένειες.

Από την πλευρά της, η Royal Caribbean απέρριψε τις κατηγορίες και αρνήθηκε οποιαδήποτε αστική ευθύνη. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως το κάθισμα και το κάλυμμα της τουαλέτας λειτουργούσαν κανονικά και δεν παρουσίαζαν κανένα ελάττωμα. Μάλιστα, η εταιρεία επικαλέστηκε μια αρχική δήλωση της μητέρας του παιδιού, σύμφωνα με την οποία η ίδια ενδέχεται να άγγιξε κατά λάθος το κάθισμα προκαλώντας την πτώση του.

Η οικογένεια αμφισβητεί έντονα τους ισχυρισμούς της Royal Caribbean και έχει ήδη κινήσει τις νομικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

*Με πληροφορίες από thestandard