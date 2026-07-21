Μαγνησία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νεοχώρι του Νοτίου Πηλίου

Snapshot Η πυρκαγιά που ξέσπασε Δευτέρα βράδυ κοντά στο Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου οριοθετήθηκε και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί την πυρκαγιά μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Η περιοχή παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για την Τρίτη 21 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρι του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι και για την Τρίτη 21 Ιουλίου, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.