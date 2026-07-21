Μαγνησία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νεοχώρι του Νοτίου Πηλίου

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας

Μαγνησία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νεοχώρι του Νοτίου Πηλίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά που ξέσπασε Δευτέρα βράδυ κοντά στο Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου οριοθετήθηκε και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου.
  • Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθεί την πυρκαγιά μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
  • Η περιοχή παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για την Τρίτη 21 Ιουλίου.
Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρι του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι και για την Τρίτη 21 Ιουλίου, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάση αναμονής και μικρές απώλειες στη Wall Street

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νεοχώρι του Νοτίου Πηλίου

23:56TRAVEL

Η «κρυφή» παραλία της Κρήτης που αποθεώνουν οι γυμνιστές σε όλη την Ευρώπη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα, έντονα φαινόμενα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Άθλος για έναν νεογέννητο ελέφαντα: Ο φροντιστής του έμεινε δίπλα του 29 μέρες - Τώρα ζυγίζει 380 κιλά

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη: Τη χτύπησε με μανία μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Royal Caribbean: 3χρονος τραυματίστηκε στα γεννητικά όργανα από κάθισμα τουαλέτας σε κρουαζιερόπλοιο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Καίει κοντά στο Νεοχώρι

23:20LIFESTYLE

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Όσα άλλαξε, επινόησε και παρέλειψε η νέα «Οδύσσεια»

23:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Πάνω από 8 στους 10 θα ψηφίσουν με κριτήριο την ακρίβεια

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το γράμμα του Μέσι μετά τον χαμένο τελικό – «Ο πόνος είναι τεράστιος, αλλά κρατάμε την περηφάνια μας»

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο βγαλμένος από την παλιά Κρήτη – Με φορεσιές, λύρες και Ξυλούρηδες στην πομπή

22:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 12 υποψήφια τέρματα για το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης

22:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ισπανία: LIVE η παρέλαση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας – «Σεισμός» στη Μαδρίτη για τους θριαμβευτές

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα και το προφίλ της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντάξεις χηρείας: Κατατέθηκαν νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών - Οι 4 αλλαγές

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Μαχαίρωσαν 16χρονο που προσπάθησε να χωρίσει παρέες που τσακώνονταν

22:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα: Ο Φαμπιάν Ρουίθ κοιμήθηκε… αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιορδανία από ιρανικά χτυπήματα - Αμερικανικές δυνάμεις στόχοι της Τεχεράνης - Βίντεο

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας στον Πειραιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο διαμέρισμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στη Βόρεια Ελλάδα, έντονα φαινόμενα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα και το προφίλ της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Royal Caribbean: 3χρονος τραυματίστηκε στα γεννητικά όργανα από κάθισμα τουαλέτας σε κρουαζιερόπλοιο

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Πότε κορυφώνεται ο καύσωνας - Οι 3 περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» το επόμενο 24ωρο

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα το απόγευμα - Και στη Θεσσαλονίκη μπόρες, η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας στον Πειραιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο διαμέρισμα

23:20LIFESTYLE

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Όσα άλλαξε, επινόησε και παρέλειψε η νέα «Οδύσσεια»

23:56TRAVEL

Η «κρυφή» παραλία της Κρήτης που αποθεώνουν οι γυμνιστές σε όλη την Ευρώπη

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Καίει κοντά στο Νεοχώρι

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντάξεις χηρείας: Κατατέθηκαν νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών - Οι 4 αλλαγές

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Yellowstone: Με πολλαπλά κατάγματα ο 65χρονος μετά την επίθεση βίσονα – «Κινούνται ταχύτερα απ’ όσο φαντάζεστε»

23:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Πάνω από 8 στους 10 θα ψηφίσουν με κριτήριο την ακρίβεια

20:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Επική φάρσα πιλότου – Ανακοίνωσε στους Αργεντινούς επιβάτες ότι… κατέκτησαν το τρόπαιο

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ποια είναι η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού Μπέρναμ - Σύγκρουση συμφερόντων;

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Άθλος για έναν νεογέννητο ελέφαντα: Ο φροντιστής του έμεινε δίπλα του 29 μέρες - Τώρα ζυγίζει 380 κιλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ