Η μπαντάνα επέστρεψε: Το 90s αξεσουάρ μαλλιών που θα πρωταγωνιστήσει το φετινό καλοκαίρι

Το αγαπημένο αξεσουάρ των hot girls των ’90s επιστρέφει δυναμικά και, εκτός από οικονομικό, αποδεικνύεται και ιδιαίτερα φιλικό για τα μαλλιά. Ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά σε Tik Tok και Instagram ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι μπαντάνες έχουν ήδη καθιερωθεί ως το απόλυτο hair trend του φετινού καλοκαιριού.

Μπαντάνες: Η έμπνευση πίσω από την τάση

Αν έχετε παρακολουθήσει με τον ίδιο ενθουσιασμό την περιοδεία προώθησης της Οδύσσειας, σίγουρα θα προσέξατε την υπέροχη λευκή μπαντάνα που φόρεσε η Zendaya στην πρεμιέρα του Λονδίνου.

Η Ζεντάγια / Πηγή: AP

Συνδεδεμένη με το halter neck φόρεμά της από τον Jacquemus, η απλή λευκή μαντίλα τοποθετήθηκε πίσω από τα αυτιά, αφήνοντας ελεύθερες τις μπροστινές τούφες των μαλλιών της.

Δεν είναι η πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι που η Zendaya επιλέγει μπαντάνα. Νωρίτερα τον Ιούνιο, είχε φορέσει μια εμπριμέ μπαντάνα πάνω από το εντυπωσιακό curly bixie cut της.

Την περασμένη εβδομάδα, η Gigi Hadid ανέβασε μια selfie φορώντας μπαντάνα σε baby pink, λευκό και navy αποχρώσεις. Στο φετινό Wimbledon, η Priyanka Chopra Jonas κάθισε στην πρώτη σειρά, με τα σκούρα, κυματιστά μαλλιά της να ξεπροβάλλουν κάτω από μια κρεμ μπαντάνα.

Ακόμη δεν πειστήκατε; Σκεφτείτε το look της Gracie Abrams στο Glastonbury 2025, την Iris Law, που χρησιμοποιεί τη δική της για να προστατεύει από τον ήλιο το bleached crop της στις διακοπές, αλλά και την Dakota Johnson, της οποίας ο συνδυασμός γυαλιών ηλίου και φλοράλ μαντιλιού στα μαλλιά θυμίζει έντονα Bridget Jones στο κάμπριο του Daniel Cleaver — με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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Στη λίστα όσων έχουν υιοθετήσει την τάση βρίσκονται επίσης η Hailey Bieber, η Kendall Jenner, η Laura Harrier, η Zoe Kravitz, η Lori Harvey και η Dua Lipa.

Τα οφέλη της μπαντάνας για την υγεία των μαλλιών

Η celebrity hairstylist Charlotte Mensah είναι εδώ και χρόνια fan της μπαντάνας, την οποία φορά συχνά για να προστατεύει το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά της όταν βρίσκεται στον ήλιο.

Η Χέιλι Μπίμπερ / Πηγή: Instagram

«Είναι εκπληκτικές για την προστασία των μαλλιών, ειδικά αν έχετε σγουρό τύπο μαλλιών», λέει, προσθέτοντας ότι η ίδια αγοράζει τις δικές της από vintage καταστήματα και αγορές.

«Μου αρέσουν οι μεταξωτές, γιατί αποτρέπουν το φριζάρισμα και βοηθούν τα μαλλιά να διατηρούν την ενυδάτωσή τους, ενώ οι βαμβακερές τείνουν να απορροφούν από την τρίχα τα προϊόντα ενυδάτωσης», εξηγεί.

Η Κέντα Τζένερ / Πηγή: Instagram

Η λογική είναι παρόμοια με εκείνη της μεταξωτής μαξιλαροθήκης, η οποία «προστατεύει τις ρίζες από την ξηρότητα όσο κοιμάστε», αποτρέποντας την ευθραυστότητα της τρίχας.

Πώς να φορέσετε σήμερα μια μπαντάνα στα μαλλιά

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να φορέσει κανείς μια μπαντάνα. Οι περισσότερες επιλέγουν την ’90s ή bohemian εκδοχή: διπλώνουν το ύφασμα σε τρίγωνο και αφήνουν τη μύτη του να πέφτει κάτω από την κορυφή του κεφαλιού.

Η Ντούα Λίπα / Πηγή: Instagram

Ο άλλος τρόπος είναι το πιο «granny chic» look, όπου το μαντίλι δένεται γύρω από το κεφάλι και στερεώνεται κάτω από το πηγούνι.

Όποιο στιλ κι αν επιλέξετε, πρόκειται για ένα αξεσουάρ που ταιριάζει σε όλα τα μήκη και τους τύπους μαλλιών. Ωστόσο, η Inverarity σημειώνει ότι δείχνει ιδιαίτερα ωραίο σε κοντά bobs, mini crops και micro ή ατημέλητες αφέλειες.

«Νομίζω ότι δείχνει υπέροχο με πλεξούδες τραβηγμένες προς τα πίσω ή με ένα messy ponytail», προσθέτει η Mensah, η οποία σημειώνει επίσης ότι, αν θέλετε, μπορείτε να τη διπλώσετε σε ρολό και να τη φορέσετε σαν μια πιο κλασική κορδέλα μαλλιών.

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