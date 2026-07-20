Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

Viral έγινε η αντίδραση του Ζεράρ Πικέ όταν άκουσε τη Σακίρα να τραγουδάει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν με τους γιους του στον αγώνα της Ισπανίας εναντίον της Αργεντινής και δεν φάνηκε να συμμερίζεται τον...ενθουσιασμό τους, ακούγοντας τον ύμνο του Μουντιάλ

Νατάσα Παυλοπούλου

Σακίρα: Η viral αντίδραδη του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ
NEWSBOMB
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Δεκαέξι χρόνια αφότου το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής άλλαξε για πάντα τη ζωή τους, η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ συναντήθηκαν ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν και οι δύο παρόντες αυτή την Κυριακή στον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που διεξήχθη στο New York New Jersey Stadium, αν και παρακολούθησαν από πολύ διαφορετικές τοποθεσίες και δεν είχαν καμία δημόσια συνάντηση.

Ο Πικέ παρακολούθησε τον αγώνα από τις κερκίδες με τους γιους του, Μίλαν και Σάσα, απολαμβάνοντας το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η παρουσία του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα δεν πέρασε απαρατήρητη για έναν ακόμη λόγο: παρευρέθηκε στο στάδιο χωρίς την Κλάρα Κία, την νυν σύντροφό του, η οποία δεν τον συνόδευσε σε αυτή την περίσταση.

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Εν τω μεταξύ, η Σακίρα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ημέρας στο γήπεδο. Η Κολομβιανή καλλιτέχνης ήταν το αστέρι στο ημίχρονο που διοργάνωσε η FIFA, όπου ερμήνευσε το "Dai Dai", το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η εμφάνισή της, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 82.000 θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια άλλοι σε όλο τον κόσμο, έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του τελικού.

Τέσσερα χρόνια μετά τον πολύκροτ χωρισμό τους και μετά από μια μακρά περίοδο που σημαδεύτηκε από δημόσιες διαφωνίες, οι δυο «πρώην» μοιράστηκαν τη σκηνή σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα στον πλανήτη, σε εντελώς διαφορετικούς ρόλους.Η αντίδραση μάλιστα του Πικέ όταν άκουσε την πρώην σύζυγό του να τραγουδάει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Οι χρήστες των social media επεσήμαναν ότι το βίντεο έδειχνε μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στον ίδιο και τους γιους του: ενώ τα παιδιά απόλαυσαν την παράσταση και ακολούθησαν τον ρυθμό του τραγουδιού της μητέρας τους, ο Πικέ παρέμεινε ιδιαίτερα σοβαρός και δεν τραγούδησε καθόλου κατά τη διάρκεια του σόου.

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Η σοβαρή συμπεριφορά του Πικέ, ενώ τα παιδιά του χόρευαν δίπλα του με το τραγούδι της Σακίρα, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί θυμήθηκαν τον πολύκροτο χωρισμό τους. « Ο Πικέ έπρεπε να υπομείνει το Dai Dai ενώ τα παιδιά του χόρευαν δίπλα του το τραγούδι. Θα ήμασταν όλοι η... κυρία με τα κόκκινα βλέποντας την αντίδρασή του», έγραψε ένας από τους λογαριασμούς που ακολουθούν τη Σακίρα.

«Το χειρότερο κάρμα αυτού του ανθρώπου είναι τα ίδια του τα παιδιά», σχολίασε κάποιος γελώντας. «Πρέπει να την ακούει ακόμα και στο άθλημα που αγαπά τόσο πολύ », πρόσθεσαν άλλοι. Πριν από τον αγώνα, η Σακίρα είχε δηλώσει ότι παρόλο που τα δύο παιδιά της είναι Ισπανοί, η ίδια υποστηρίζει την Αργεντινή . Πέρα από αυτή τη δήλωση, η καλλιτέχνης συνεχάρη την νικήτρια ομάδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Ισπανία! Είμαι περήφανη που σε συνόδευσα ξανά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγχαρητήρια!», είπε.

Μετά τον αγώνα, ο οποίος έληξε με τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 στην παράταση, η Κολομβανή σταρ χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι και την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ακολούθους, η τραγουδίστρια έγραψε: «Προς τον λαό μου της Αργεντινής! Είμαι τόσο περήφανη για εσάς » .

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«Είμαι ευγνώμων που εκπροσώπησα τόσο καλά όλους τους Λατίνους σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 », έγραψε, μαζί με ένα emoji με τη σημαία της Αργεντινής και μια κόκκινη καρδιά. Η φιλία μεταξύ της Σακίρα με τον Μέσι ήταν για άλλη μια φορά εμφανής με το μήνυμα που του αφιέρωσε η καλλιτέχνης μετά τον τελικό. «Πάντα στην καρδιά μου!» κατέληξε δείχνοντας την αγάπη που νιώθει για τον αρχηγό της Αργεντινής και για τη χώρα.

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